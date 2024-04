El Gobierno confirmó que asistirá sólo a 9.000 comedores populares, pese al reclamo piquetero

Los movimientos sociales y piqueteros denunciaron que se vieron obligados a cerrar comedores y merenderos comunitarios, o abrir menos días, para asistir a las familias más vulnerables y responsabiliza de esto al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello , por la falta de entrega de alimentos secos. Según explican, esto ocurre desde noviembre de 2023 y, como modo de protesta, el 10 de abril realizarán una nueva marcha nacional . Capital Humano le aseguró a Infobae que en este momento el Estado asiste a 9.080 comedores registrados y recuerdan que no se enviarán alimentos a los comedores que no estén debidamente documentados.

Dirigentes sociales, como integrantes del Polo Obrero, Somos Barrios de Pie, el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa, aseguran que tiene comedores y merenderos registrados, pero los alimentos no llegan desde hace meses y tampoco la asistencia directa. Esas organizaciones, junto a la Unidad Piquetera y el resto de los movimientos que integran la UTEP, ya acordaron realizar una nueva protesta el próximo miércoles 10 de abril contra la política social de Javier Milei. Aún falta fijar la modalidad.

Se prevé que la concentración en CABA será en un solo punto y no en cinco, como el 17 de marzo en el que hubo incidentes con las fuerzas federales que hicieron cumplir el Protocolo Antipiquetes. La intención es mostrar “masividad y poder de convocatoria”. Desde la Casa Rosada afirman que no serán recibidos mientras mantengan esa posición y que no se dará marcha atrás en las decisiones que ya se tomaron.

¿Cuántos comedores hay?

Las organizaciones populares afirman que en todo el país hay unos 44.000 comedores. Sin embargo, desde el Ministerio de Pettovello rechazan esa cifra. Entonces ¿cuántos comedores existen en la Argentina?

Un colaborador de Pettovello lo respondió así: “El total real de comedores no se sabe, porque la nómina es informal y nunca fueron debidamente registrados. Por ejemplo, no se tienen datos de comedores instalados por organizaciones sociales, particulares u Organizaciones No Gubernamentales que no tienen ninguna relación con el Estado”. Y agregó: “Hay algunos sindicalistas que utilizan el número 44 mil comedores, pero este dato surge de un dato viejo, porque alguna vez existió un Registro Nacional de Comedores (RENACOM), pero el gobierno anterior no lo actualizó, esos espacios estaban ‘pre inscriptos’ y no se formalizaron las altas ni las bajas”.

Desde Capital Humano se recordó un dato que ya fue consignado por este medio. “Del relevamiento de comedores que el Ministerio viene realizando desde las dos gestiones, es decir la actual y la anterior, que había iniciado una auditoría en 2023, de los 9.000 comedores relevados, solo funcionaban unos 4.000; es decir que el 55% no existen”.

Por esa razón, entienden en La Libertada Avanza: “La cifra de 44.000 esté alimentada de comedores que no existen, comedores que ya han dejado de existir o comedores que fueron registrados más de una vez”.

Al ser consultado una vez más por este medio, el funcionario de Pettovello volvió a recalcar: “El ministerio solo tiene incidencia en los 9.080 comedores que se están asistiendo en la actualidad y que están inscriptos y verificados. Es la única manera de asegurarnos que los alimentos lleguen a los sectores más vulnerables”.

En la gestión de Alberto Fernández, el 4,2% de los alimentos secos que distribuía el ex Ministerio de Desarrollo Social -actual Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia- ingresaba de manera directa y los depósitos de las organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular, o piqueteras, como el Polo Obrero, entre otras. Y de allí los dirigentes sociales lo distribuían a los comedores de esas organizaciones.

Según los registros oficiales, apenas el 8% de esa mercadería, se rendía, es decir se tenía la certeza de la cantidad de personas que fueron asistidas. “El reparto de alimentos se hacía de manera discrecional”, afirman desde la Casa Rosada y opinan que se la utilizaba de “forma extorsiva y para hacer política”.

Cambio de paradigma

Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno y Sandra Pettovello a Capital Humano, esa modalidad cambió y ya no se terceriza a través de los piqueteros la distribución de parte de esos alimentos.

En el Ministerio señalan que las transferencias directas a los comedores “procuran una mayor transparencia”. La intención de Pettovello es precisar la cantidad de personas que asisten a los comedores, un dato que hasta ahora se desconoce, porque “se está realizando un mapeo”. El objetivo también es “mejorar la calidad nutricional de las personas que se asisten, sobre todo la de los niños”.

El monto de dinero con el que se asisten a esos 9.080 comedores es variable. Depende “de la cantidad de gente que asistan, el programa al cual está inscripto y la cantidad de días en actividad del comedor”, explican a este medio desde Capital Humano y destacan: “Algunos comedores reciben fondos de forma semanal, mensual o trimestral”.

¿Qué es El Programa Alimentar Comunidad?, se consultó. Lo explicaron así: “Será implementado en todos los comedores registrados. Es un Sistema de transferencia monetaria a comedores, merenderos y organizaciones sociales y comunitarias que obtendrán una Tarjeta prepaga física y/o virtual para uso exclusivo en los rubros de alimentos para procesar y entregar en los comedores y/o merenderos a personas en situación de vulnerabilidad social”.

De esta manera, continuaron: “Se busca reemplazar las compras centralizadas que realizaba el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por las compras descentralizadas en cabeza de cada comedor y/o merendero, permitiendo así que cada uno planifique sus compras y mejore la calidad nutricional de los alimentos que ofrece”.

A este sistema solo se incorporará “a un comedor y/o merendero de una organización social o comunitaria que proceso los alimentos en el establecimiento; que entregue la raciones alimenticias en el espacio físico y/o en viandas; que atienda a personas en situación de vulnerabilidad social y que no este recibiendo del Gobierno Nacional asistencia para adquisición de alimentos”.

Con esa tarjeta los encargados de los comedores comunitarios solo podrán comprar alimentos frescos y secos según necesidades del lugar; no serán validadas “las compras de productos no nutritivos, como gaseosas o golosinas ni equipamiento o instrumentos para la preparación de alimentos y productos de higiene”.

Pettovello ya había mencionado que la principal política alimentaria de su gestión es a través de la Tarjeta, un beneficio que llega de manera directa a los más vulnerables. Los montos que recibirán en abril serán los siguientes:

-Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $44.000

-Familias con un hijo: $44.000

-Familias con dos hijos: $69.000

-Familias con tres o más hijos: $91.000

Nuevas licitaciones

Desde la cartera de Sandra Pettovello explicaron también que Capital Humano “retomó las licitaciones públicas para la compra de alimentos para los sectores más vulnerables”. Lo hizo a través de las normas que exige la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). También recordaron que la licitación anterior “fue un éxito” y que “marca un antes y después en la política alimentaria y la transparencia en las adquisiciones del Estado”.

Precisaron que se presentaron dieciséis ofertas de productores y distribuidores, grandes y pequeños, incluidas PyMES con precios inferiores a los valores testigos y “por debajo de los precios de mercado”.

Una auditoría ya publicada por este medio había revelado que en el Gobierno del Frente de Todos se habían pagados sobreprecios del 300%, que se presentaban muy pocos oferentes, que las compulsas eran direccionadas y que había cartelización.

Desde Capital Humano sostuvieron en diálogo con Infobae: “La nueva forma de contratación, permitiendo la licitación parcial de renglones, logró no solo precios más bajos, permitiéndonos adquirir más alimentos dentro del mismo presupuesto, sino que también estableció un precedente para la transparencia y eficiencia en futuras licitaciones. Con una baja estimada del 30% en los precios testigos”, de esta manera, resaltaron los funcionarios “se liberaron fondos para aumentar la cantidad de alimentos adquiridos”.

Desde la cartera de Pettovello se asegura que el presupuesto para estas nuevas compras de alimentos es de 53.000 millones de pesos y que estarán atadas a las normas fijadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Dos organismos internacionales que cobran comisiones, pero aseguran transparencia en las compras, algo que, según denunció Pettovello, faltó en la gestión anterior.

