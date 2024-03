Difundieron los chats de Nicolás Pachelo con su abogada, tras la condena a prisión perpetua

Sin embargo, la sentencia a perpetua por el caso Belsunce arrolló esa ilusión. El futuro ahora le dibujaba décadas tras las rejas, teniendo que cumplir su condena en un penal de máxima seguridad. Por más que Pérez Iglesias buscara consolarlo, él escribía en su WhatsApp con una aparente decisión tomada.

pachelo garcia belsunce.jpg

pachelo garcia belsunce.jpg

pachelo garcia belsunce.jpg

"Lamentablemente, estamos peleando solos los tres contra un sistema entero. Yo no pude conseguir que me pongan solo en una celda por razones obvias. Pero hasta acá llegó Raquel. Tenía pensado ponerle fin esta misma noche. Buscaré mi momento", aseguró.

Ella le contestó con un audio al que Pachelo respondió: "Sos una gran persona y abogada. Te agradezco por todo lo que has hecho por mí". La abogada trató de llamarlo pero no hubo respuesta hasta este jueves por la mañana. "Me estoy despidiendo de a poquito. No es fácil. No puedo hablar, no estoy solo. Esto va más allá de García Belsunce", afirmó el homicida.

La letrada insistió: "Por favor, dejame que pueda dar vuelta este fallo absurdo de Casación horizontal. Si te fueras en este momento quedaría esto así. No les des ese gusto. Lo vamos a revocar".

"Estamos solos contra la corporación. Yo no tengo más espíritu. Es difícil que lo entiendas. Pero no tengo más nada para dar ni para recibir. Se lo estoy explicando uno por uno a mis seres queridos y también lo hago con vos. Somos momentos y ya fui muy feliz”, fue el último mensaje que le mandó a su abogada.

Sobre esto opinó el fiscal general Patricio Ferrari, que en diálogo con Infobae, manifestó: "Previsible. El frustrado intento de un psicópata que pretende conmover sin suerte a algún desprevenido, pero que, en verdad, muestra, por contrapartida, ausencia total de arrepentimiento, en una estrategia común, demasiado burda y casi indigna".

Fuente: Telefe Noticias