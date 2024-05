Detuvieron a un gendarme con más de 300 kilos de cocaína en Salta

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, sobre el kilómetro 170 de la Ruta 5, muy cerca de la ciudad de General Pizarro y en inmediaciones a una conocida ermita del Gauchito Gil, un sector del camino donde no hay señal de celular. En ese lugar, Gendarmería le ordenó al conductor de una pick up que se detenga. El hombre frente al volante no imaginaba encontrarse con el retén y pisó el acelerador, pero fue alcanzado por los uniformados que le ordenaron descender del vehículo y, frente a dos testigos, abrieron la parte trasera de la camioneta.