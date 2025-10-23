jueves 23 de octubre 2025

En Mendoza

Detuvieron a un docente in fraganti mientras filmaba a alumnas en un colegio

El pasante de 40 años quedó expuesto cuando el flash se activó accidentalmente. Le secuestraron dos celulares con material de otras menores de edad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un docente pasante de Informática fue detenido este martes en la escuela Santa María de Oro, en Mendoza, acusado de filmar a una docente y a una alumna menor de edad durante el horario de clases.

El hecho salió a la luz cuando otras estudiantes notaron que el flash del celular del hombre de 40 años se había activado mientras las grababa, según informaron fuentes judiciales a Diario UNO.

Tras ser confrontado, el docente admitió que estaba filmando y prometió eliminar todo el material. Sin embargo, mientras borraba los archivos, la docente y las alumnas alcanzaron a ver que en sus dispositivos había imágenes de otras estudiantes de la escuela.

En todas las imágenes las alumnas estaban vestidas con el uniforme del colegio, de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas.

El docente quedó a disposición de la Justicia

El sospechoso quedó a disposición del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Bergamín, quien recaba pruebas mientras decide la situación procesal del docente.

Durante el procedimiento, le secuestraron dos celulares y una computadora.

Los dispositivos serán peritados para determinar si el acusado tiene más material de abuso sexual infantil o si había compartido las imágenes con terceros.

La versión oficial de la DGE sobre el pasante acusado de filmar alumnas

Por otra parte, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) explicaron que la profesora de Informática fue quien avisó a la dirección del colegio para hacer la denuncia.

Así, se dio paso a la intervención de la Policía, que actuó junto al fiscal y aprehendieron al docente. "También han labrado actas en la escuela, y de esta forma se cumple la parte formal con todo lo actuado para proceder con el sumario y baja correspondiente. Después, el resto seguirá su proceso por parte de la Justicia", concluyeron desde el gobierno escolar.

