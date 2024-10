Cristina Kirchner recorrió un territorio muy peronista junto con un cura

Cristina Kirchner desembarcó en el conurbano en forma inesperada. Después de mucho tiempo de no hacer actividades concretas, más allá de las conferencias habituales que ha dado en localidades como Merlo, se volcó al territorio y abrió un abanico de especulaciones sobre su rol político y electoral. La ex presidenta visitó la parroquia San José, que conduce el cura Nicolás Angelotti, a quien todos conocen como “Padre Tano”, que está ubicada en La Matanza, territorio que es un bastión del peronismo. El encuentro fue durante el mediodía y no tuvo un anuncio previo. Y se dio también al día siguiente que Axel Kicillof viajó a México a la asunción de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.