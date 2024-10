Cristina Kirchner comparó a Milei con un preservativo y le pronosticó un solitario futuro

La dos veces presidenta de la Nación, Cristina Kirchner , salió a cruzar a Javier Milei a quien acusó de "putear a un muerto" por el ataque al ex ministro de Salud, Ginés González García. Luego usó una metáfora para cuestionarlo y vincularlo a un preservativo: "Y te van a descartar como se hace con esos adminículos que sólo se pueden usar una vez (¿ves? Eso sí que es una metáfora)".

"Cuando les termines de hacer el trabajo sucio de destrucción del Estado, de lo público y de precarizar el trabajo, los que hoy te aplauden en los coloquios cuando puteás a un muerto, te van a soltar la mano y te van a descartar como se hace con esos adminículos que sólo se pueden usar una vez (¿ves? Eso sí que es una metáfora). ¿O no te diste cuenta el título que te pusieron en el coloquio al que fuiste a putear?", afirmó Cristina Kirchner en X, ex Twitter.

Cristina Kirchner utilizó el concepto de metáfora luego de que el mandatario la ataque con su muerte y asegure que fue "una simple metáfora". Javier Milei aseguró el domingo que le gustaría ponerle "el último clavo al cajón del kirchnerismo" con la ex mandataria Cristina Kirchner "adentro".

Acabo de leer tu largo posteo de anoche, Milei.



Para hacerla corta. Tu disculpa culposa, además de ridícula, sobre las metáforas y no sé qué otra cosa más, no era necesaria. Siempre tomo las cosas como de quien viene. En tu caso, el de una persona que presenta una fuerte y… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 22, 2024

Ante esto, la ex mandataria le respondió con altura y criticó la gestión del libertario y su pedido de "ayuda a Macri". "¿Así que ahora también me querés matar? Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que, durante años, dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso: idioteces. Y como no tenés las más pálida idea de lo que es la gestión del Estado terminaste pidiéndole ayuda a Macri", escribió Cristina Kirchner en su cuenta X.

Por lo que Milei respondió pero sin arrepentirse de su agresión."Le pido disculpas qué no le he podido escribir antes pero estaba ocupado resolviendo temas muy importantes para el bienestar de los argentinos de bien. En primer lugar parece que le cuesta más trabajo entender una simple metáfora que mostrar su título de abogada y/o sus casos exitosos que sustentan su inmensa fortuna o entender algo de teoría económica", comenzó el Presidente en su cuenta de X.

Y siguió: "En segundo lugar le cuento que gracias a esas idioteces (según Ud.) que repetí durante años, estamos bajando la inflación. De hecho, la mayorista pasó del 54% al 2%, mientras que la minorista lo hizo de 25,5% al 3,5% por lo tanto, parece que lo estamos haciendo mucho mejor que su gobierno, ya que cada vez que Usted estuvo al frente de la administración siempre superó la inflación de su predecesor".

Cómo fue el ataque de Milei: "Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro"

El presidente Javier Milei aseguró el domingo que le gustaría ponerle "el último clavo al cajón del kirchnerismo" con la ex mandataria Cristina Kirchner "adentro". Mientras que sobre la interna de peronismo, dijo que el enfrentamiento político entre la ex presidenta y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, "no es un problema" para él. Dijo que "también hay una parte de morbo".

"Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro", disparó el jefe de Estado y agregó: "Los que estaban comiendo pochoclos esperando a que nos cayéramos en abril deben estar bastante gordos, con mucho sobrepeso".

"Al margen de las humoradas, estamos convencidos de que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Recibimos una situación extremadamente compleja. Argentina condensaba los desequilibrios de las tres grandes crisis que sufrimos. Y nosotros bajamos la inflación al 28%. Y va a seguir bajando, no tengan dudas. Tuvimos el proceso de desinflación nunca antes visto en la historia argentina", enfatizó Milei.

FUENTE: El Destape