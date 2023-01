Crimen de Fernando Báez Sosa: el croquis contradice a Luciano Pertossi

"Yo no estaba ahí", dijo el joven de 21 años ante la atónita mirada de sus amigos, también imputados como coautores de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Luego de esto, el fiscal Juan Manuel Dávila fue insistente al preguntar quién era, entonces, la persona vestida de negro que aparece en los vídeos mostrados durante la audiencia, a lo que Luciano respondió: “Yo aclaré eso. No quiero responder ninguna otra pregunta. No se molesten en hacer otra pregunta. No voy a responder”.

Pese a la actitud del joven implicado, la fiscalía mostró un croquis que ubica al menor de los Pertossi exactamente donde los vídeos también indican que estaba al momento del feroz ataque al estudiante de Derecho.

Aunque muchos medios señalaron la ruptura del pacto de silencio entre el grupo de acusados, la verdad es que aún no ha sucedido tal cosa, ya que "romper el pacto de silencio" implica declarar aportando datos a la causa que contradigan o modifiquen el discurso brindado hasta el momento por la parte defensora, o bien, que compliquen a otro de los imputados.

Por ahora, los rugbiers continúan siendo representados por la misma persona y ninguno ha objetado lo expuesto por el abogado Hugo Tomei.

(Fuente: Minuto Uno)