"Creo que me casé sin darme cuenta", la consulta a un abogado que se volvió tendencia en redes

A la hora de realizar un trámite, si no se tiene un conocimiento sobre lo que se está haciendo, la recomendación es consultar y asesorarse. Al parecer alguien no se dio cuenta de eso, hizo la consulta fuera de tiempo y se volvió viral luego que su abogado lo compartiera en redes sociales.

Néstor Parisi, asesor jurídico, compartió en X (ex twitter) un posteo que no demoró en hacerse viral y llegar a distintos portales por la ocurrencia de lo compartido. “Le dije a mi cliente que me consulte antes, pero bue….la consulta es SIEMPRE antes NUNCA después”, comenta el hombre acompañando el posteo con una captura del chat que despertó más de un comentario ocurrente.