Cómo hacer flan casero keto en 10 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

En una sartén antiadherente, mezclá 1/4 taza de alulosa con el agua . Cociná a fuego medio hasta que se derrita y tome un color ámbar claro .

Volcá ese caramelo líquido en el molde y dejalo enfriar para que endurezca.

Aparte, calentá la leche con el resto de la alulosa o eritritol hasta que el endulzante se disuelva por completo. Retirá del fuego y dejá enfriar unos minutos.

En un bowl, batí los 3 huevos y la yema hasta que no queden restos visibles de clara.

Incorporá lentamente la leche a los huevos, mezclando sin batir fuerte.

Pasá la mezcla por un colador de malla fina directamente sobre el molde acaramelado.

Colocá el molde dentro de una fuente más grande y agregá agua caliente hasta la mitad del borde (baño María). Todo este proceso lo podés lograr en 10 minutos.

Final del flan saludable, sin azúcar y apto keto

Horneá a temperatura media hasta que esté firme en los bordes y apenas tembloroso en el centro (aproximadamente 40 minutos).

Enfriá a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera por al menos 4 horas o toda la noche.

Este flan keto es ideal para quienes siguen una dieta low carb, sin azúcar ni harinas, pero no quieren resignar el placer de un buen postre. La clave está en usar alulosa o eritritol, que permiten disfrutar de un dulzor equilibrado sin romper la cetosis.

Podés sumar unas gotas de esencia de vainilla para darle más aroma, o servirlo con crema batida sin azúcar para hacerlo aún más tentador. Y si preferís porciones individuales, también se puede cocinar en moldes chicos.