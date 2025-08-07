jueves 7 de agosto 2025

Tiempo de cocinar

Cómo hacer flan casero keto en 10 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Un postre clásico, pero en versión saludable y sin azúcar. Este flan keto es ideal para quienes siguen una alimentación baja en carbohidratos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Para quienes aman las recetas de comida dulce pero sin azúcar, este flan keto es una opción perfecta. Lleva solo cuatro ingredientes, es fácil de preparar y podés disfrutarlo incluso si seguís una dieta cetogénica. En esta selección de recetas con pocos ingredientes ideales para el día a día, este flan se destaca por ser rápido, liviano y delicioso.

Flan sin azúcar y con alulosa: los ingredientes justos para una textura cremosa

Para que este flan saludable y sin azúcar quede perfecto, es fundamental usar ingredientes simples pero precisos. Esta es la lista que necesitás:

image

  • 1/2 taza de alulosa o eritritol (la alulosa carameliza mejor)

  • 1 y 1/2 tazas de leche entera

  • 3 huevos + 1 yema extra

  • 1/4 taza de agua

Importante: no reemplaces la yema extra por un huevo entero. Esa proporción garantiza una textura cremosa y sedosa, sin que el flan quede demasiado firme.

Si optás por alulosa, vas a lograr un caramelo sin azúcar que se derrite como el original. En cambio, el eritritol endulza bien, pero no siempre carameliza.

Cómo preparar flan keto en casa paso a paso (sin azúcar y sin horno complicado)

  • En una sartén antiadherente, mezclá 1/4 taza de alulosa con el agua. Cociná a fuego medio hasta que se derrita y tome un color ámbar claro.

  • Volcá ese caramelo líquido en el molde y dejalo enfriar para que endurezca.

  • Aparte, calentá la leche con el resto de la alulosa o eritritol hasta que el endulzante se disuelva por completo. Retirá del fuego y dejá enfriar unos minutos.

  • En un bowl, batí los 3 huevos y la yema hasta que no queden restos visibles de clara.

  • Incorporá lentamente la leche a los huevos, mezclando sin batir fuerte.

  • Pasá la mezcla por un colador de malla fina directamente sobre el molde acaramelado.

  • Colocá el molde dentro de una fuente más grande y agregá agua caliente hasta la mitad del borde (baño María). Todo este proceso lo podés lograr en 10 minutos.

    Final del flan saludable, sin azúcar y apto keto

    • Horneá a temperatura media hasta que esté firme en los bordes y apenas tembloroso en el centro (aproximadamente 40 minutos).

    • Enfriá a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera por al menos 4 horas o toda la noche.

    Este flan keto es ideal para quienes siguen una dieta low carb, sin azúcar ni harinas, pero no quieren resignar el placer de un buen postre. La clave está en usar alulosa o eritritol, que permiten disfrutar de un dulzor equilibrado sin romper la cetosis.

    Podés sumar unas gotas de esencia de vainilla para darle más aroma, o servirlo con crema batida sin azúcar para hacerlo aún más tentador. Y si preferís porciones individuales, también se puede cocinar en moldes chicos.

