Como en Calingasta, un chico murió aplastado por un arco

En la tragedia de Merlo, Thiago Flores había llegado para acompañar a su tío, que participaba de un torneo de fútbol en otra de las canchas. Según pudo reconstruir el sitio local Primer Plano Online, en un momento el pequeño se colgó del travesaño de uno de los arcos. “Se le cayó encima y el travesaño le golpeó la cabeza. Ese golpe terminó siendo mortal”, contó uno de los investigadores al portal.

Luego del golpe, el pequeño fue trasladado de urgencia al hospital Héroes de Malvinas, pero cuando llegaron a la guardia el nene ya había muerto.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nº 2 del Departamento Judicial de Morón, que abrió una causa para determinar si hubo algún tipo de responsabilidad o negligencia por parte de las autoridades del club.

Por su parte, desde la institución lanzaron un comunicado y una colecta para acompañar a la familia de Thiago y que puedan hacer frente a los gastos del sepelio.

"Desde la SubComision de Fútbol, acompañamos a la familia de Thiago Flores en este duro y triste momento, te recordaremos siempre. Como todos ya saben, en estos momentos solo nos queda acompañar a la familia de Thiago. Recurrimos a la solidaridad de todos para llevar a cabo una colecta y poder ayudarlos a atravesar este duro momento. Por mínima que sea, toda colaboración será bienvenida", escribieron desde el club en su cuenta de Facebook.

Darío, padre de un amigo de Thiago, contó en diálogo con el programa Nosotros a la mañana que la tragedia fue "inentendible". Según explicó, en la cancha donde ocurrió el accidente “los arcos siempre estuvieron fijos”. “Es una desgracia lo que sucedió, nadie va a dejar un arco suelto para que se le caiga a un nene”, remarcó.

“Yo voy a jugar a la pelota, llevo a mis hijos y es normal que se pongan a pelotear en un pedacito de terreno”, contó. Además, pidió ayuda para la colecta, pero expresó: “Nada de lo que hagamos les va a devolver a su hijo”.

En las redes sociales, amigos y familiares dejaban sus condolencias para el pequeño y la familia, que jugaba en el club y participaba de los torneos infantiles de la zona.

"Anoche presencié ese momento en el cual llegó a la guardia este nene. Me conmovió tanto que me puse a llorar.... Estaban todos sus familiares, su madre destrozada... por lo cual quería abrazarla fuerte y decirle que no está sola... Que sé lo que es ese sufrimiento y el vacío que se siente.... qué tristeza ... y qué dolor", comentó una de las enfermeras en el Facebook del club.

