martes 6 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Incendio descontrolado

Chubut, bajo llamas: decenas de casas destruidas y más de 700 evacuados

Los afectados son los vecinos de El Hoyo y turistas en la zona de Puerto Patriada. Se trata de tres grandes focos que se originaron en simultáneo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Uno de los focos de incendio que está afectado a Chubut.

Uno de los focos de incendio que está afectado a Chubut.

“Fue una noche muy difícil. No nos dio tregua en ningún momento. Se mantuvo el calor durante la noche, el viento no aflojó y recién a las cinco de la mañana empezó a calmar un poco. Teníamos muchos frentes activos al mismo tiempo y no dábamos abasto con los recursos disponibles”, expresó este martes, visiblemente angustiado, el intendente de El Hoyo, César Salamín, luego recorrer la zona de Puerto Patriada, afectada desde el lunes por un incendio fuera de control que ya destruyó decenas de casas y establecimientos, y obligó a la evacuación de más de 700 vecinos y turistas.

Lee además
Imagen ilustrativa
Investigación

Venganza mortal contra trapitos en Mendoza: detuvieron a dos mujeres policías como cómplices
El mate fue la excusa que utilizó un hombre para ejercer violencia de género sobre su esposa.
Violencia de género

Aberrante: se enojó con su esposa por cómo le cebó un mate, la golpeó con un rebenque y la amenazó de muerte

El Intendente integra la coordinación de la emergencia junto a autoridades de la provincia de Chubut y de Manejo del Fuego de la Nación que dispuso una operación con diez aeronaves, entre helicópteros y aviones hidrantes. Entre todas las jurisdicciones hay alrededor de 300 personas combatiendo el fuego en el extremo oeste del lago Epuyén, unos 145 kilómetros al sur de Bariloche.

Además de Puerto Patriada realizaron evacuaciones en Rincón de Lobos, otro paraje cercano, y trasladaron a todas las personas a la Escuela 223 de El Hoyo.

Ante esta situación que se desató el lunes alrededor de las 14.30, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, decidió viajar a El Hoyo para sumarse a la coordinación de la emergencia junto su gabinete completo.

“Acompañando en terreno el trabajo de los brigadistas y supervisando el operativo de combate del incendio y la evacuación preventiva de vecinos y turistas. Lo hicimos con una prioridad clara: cuidar a todos los chubutenses y a quienes año tras año nos visitan, protegiendo también nuestros bosques nativos y nuestro patrimonio natural”, informó en un posteo de X.

También indicó que se dispuso “un despliegue integral y coordinado, con fuerzas de seguridad, equipos provinciales y nacionales, brigadistas, bomberos, todos los medios aéreos disponibles y cada uno de los recursos con los que cuenta la provincia”.

“Hoy en Chubut hay tolerancia cero”, advirtió ante la posibilidad de un inicio del fuego intencional o por negligencia. “Quiero ser muy claro: no podemos permitir que nadie mire para otro lado. Frente a este tipo de incendios, y ante cualquier intento de daño o amenaza a los vecinos de la Cordillera. Desde el Gobierno provincial vamos a avanzar hasta las últimas consecuencias para esclarecer lo ocurrido y garantizar que, en caso de comprobarse la intencionalidad, cada uno de los responsables responda ante la Justicia”, afirmó.

Calor y viento

Las condiciones meteorológicas del lunes fueron las peores: la temperatura superó los 30° y hubo vientos con ráfagas de 70 kilómetros por hora, lo que empujó tres grandes focos en distintas direcciones y complicó el trabajo de los medios aéreos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoTorresCH/status/2008293141674422599?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008293141674422599%7Ctwgr%5Ec799a50ef7b51d07d31e757037c69f4740df9aec%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fsociedad%2Fincendio-control-chubut-decenas-casas-destruidas-700-evacuados_0_EXyjSEXc06.html&partner=&hide_thread=false

Esa situación fue explosiva en los densos bosques y de difícil acceso, que transitan una sequía extrema ya desde la primavera, debido a in invierno deficitario en precipitaciones.

Chubut, junto a Río Negro y Neuquén, declararon la emergencia ígnea meses atrás, decretando la prohibición absoluta de hacer fuego en espacios abiertos, lo que muchos residentes y turistas desobedecen, negligencia que es una de las causas principales de los incendios. Además, hay focos que se presumen intencionales, pero en esta temporada las autoridades no confirmaron ningún caso todavía. También son iniciados por rayos en tormentas eléctricas, de las que tampoco este año hay registros.

Suspenden evento

A raíz del incendio, el intendente Salamín comunicó este martes la suspensión de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, programada para el próximo fin de semana.

Se trata del primer evento de los previstos para este verano en la Comarca Andina (que incluye localidades cercanas de Chubut y Río Negro), una temporada que ya se palpitaba como de recuperación tras los incendios de El Bolsón del año pasado. Aunque con la emergencia ígnea declarada en la región se temía por nuevos focos ígneos de magnitud.

“No estamos para fiestas. Hay familias que perdieron sus bienes y debemos ponernos del lado del vecino”, afirmó Salamín, indicando que la intención es postergar la Fiesta para más adelante, cuando la situación esté controlada, y pidió colaboración a la comunidad mediante donaciones y asistencia a los equipos que continúan trabajando en el lugar.

FUENTE: Clarín

Seguí leyendo

Tragedia en un geriátrico: dos muertos y 37 heridos tras un incendio devastador

Caso Loan Peña: más cerca del juicio, confirman una fecha clave en la causa que tiene un sanjuanino imputado

ANMAT retiró una reconocida leche de fórmula por la presencia de una bacteria que pone en peligro a los bebés

El periodista Nicolás Wiñazki, víctima de un violento robo mientras estaba en una casa en obra

Detuvieron a un policía por la muerte de la mujer durante una pelea entre trapitos y clientes en Mendoza

PAMI dio a conocer el listado de los medicamentos gratuitos para enero de 2026: cómo pedirlos y cuáles son

Tragedia en Misiones: tres nenas de 7 años murieron ahogadas en una laguna

Tres muertos y tres heridos graves tras un violento choque frontal en Entre Ríos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ANMAT informó el retiro del mercado de una serie de lotes de leche de fórmula para bebés por posible contaminación.
Importante

ANMAT retiró una reconocida leche de fórmula por la presencia de una bacteria que pone en peligro a los bebés

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: No van a viajar
Terrible

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: "No van a viajar"

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca
Lamentable noticia

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Te Puede Interesar

El vino sanjuanino atraviesa tiempos difíciles con el consumo en caida. Pero no es solo aquí, esto ocurre a nivel global. 
Vitivinicultura

El mundo toma menos vino y en San Juan ya prenden una luz de alerta

Por Elizabeth Pérez
Juntada violenta en Rivadavia: le partió una silla en la cabeza a un adolescente y fue condenado
Juicio abreviado

Juntada violenta en Rivadavia: le partió una silla en la cabeza a un adolescente y fue condenado

Una maniobra imprudente terminó en un violento choque en Caucete
Siniestro vial

Una maniobra imprudente terminó en un violento choque en Caucete

La Serena fit: mañanas nubladas, ejercicio asegurado
Tiempo en Chile

La Serena fit: mañanas nubladas, ejercicio asegurado

Los ingresos tributarios de San Juan crecieron en 2025 y, al compararlos con la inflación y el Presupuesto, muestran una mejora real de las cuentas provinciales.
Cuentas públicas

Recaudación 2025: cómo cerró San Juan cuando se la mide contra inflación y presupuesto