Chubut, bajo llamas: decenas de casas destruidas y más de 700 evacuados

Uno de los focos de incendio que está afectado a Chubut.

“Fue una noche muy difícil. No nos dio tregua en ningún momento. Se mantuvo el calor durante la noche, el viento no aflojó y recién a las cinco de la mañana empezó a calmar un poco. Teníamos muchos frentes activos al mismo tiempo y no dábamos abasto con los recursos disponibles”, expresó este martes, visiblemente angustiado, el intendente de El Hoyo, César Salamín, luego recorrer la zona de Puerto Patriada, afectada desde el lunes por un incendio fuera de control que ya destruyó decenas de casas y establecimientos, y obligó a la evacuación de más de 700 vecinos y turistas.

Violencia de género Aberrante: se enojó con su esposa por cómo le cebó un mate, la golpeó con un rebenque y la amenazó de muerte

El Intendente integra la coordinación de la emergencia junto a autoridades de la provincia de Chubut y de Manejo del Fuego de la Nación que dispuso una operación con diez aeronaves, entre helicópteros y aviones hidrantes. Entre todas las jurisdicciones hay alrededor de 300 personas combatiendo el fuego en el extremo oeste del lago Epuyén, unos 145 kilómetros al sur de Bariloche.

Además de Puerto Patriada realizaron evacuaciones en Rincón de Lobos, otro paraje cercano, y trasladaron a todas las personas a la Escuela 223 de El Hoyo.

Ante esta situación que se desató el lunes alrededor de las 14.30, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, decidió viajar a El Hoyo para sumarse a la coordinación de la emergencia junto su gabinete completo.

“Acompañando en terreno el trabajo de los brigadistas y supervisando el operativo de combate del incendio y la evacuación preventiva de vecinos y turistas. Lo hicimos con una prioridad clara: cuidar a todos los chubutenses y a quienes año tras año nos visitan, protegiendo también nuestros bosques nativos y nuestro patrimonio natural”, informó en un posteo de X.

También indicó que se dispuso “un despliegue integral y coordinado, con fuerzas de seguridad, equipos provinciales y nacionales, brigadistas, bomberos, todos los medios aéreos disponibles y cada uno de los recursos con los que cuenta la provincia”.

“Hoy en Chubut hay tolerancia cero”, advirtió ante la posibilidad de un inicio del fuego intencional o por negligencia. “Quiero ser muy claro: no podemos permitir que nadie mire para otro lado. Frente a este tipo de incendios, y ante cualquier intento de daño o amenaza a los vecinos de la Cordillera. Desde el Gobierno provincial vamos a avanzar hasta las últimas consecuencias para esclarecer lo ocurrido y garantizar que, en caso de comprobarse la intencionalidad, cada uno de los responsables responda ante la Justicia”, afirmó.

Calor y viento

Las condiciones meteorológicas del lunes fueron las peores: la temperatura superó los 30° y hubo vientos con ráfagas de 70 kilómetros por hora, lo que empujó tres grandes focos en distintas direcciones y complicó el trabajo de los medios aéreos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoTorresCH/status/2008293141674422599?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008293141674422599%7Ctwgr%5Ec799a50ef7b51d07d31e757037c69f4740df9aec%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fsociedad%2Fincendio-control-chubut-decenas-casas-destruidas-700-evacuados_0_EXyjSEXc06.html&partner=&hide_thread=false Estuvimos en Puerto Patriada junto a todo el gabinete provincial, acompañando en terreno el trabajo de los brigadistas y supervisando el operativo de combate del incendio y la evacuación preventiva de vecinos y turistas. Lo hicimos con una prioridad clara: cuidar a todos los… pic.twitter.com/sDvVOkyWhU — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 5, 2026

Esa situación fue explosiva en los densos bosques y de difícil acceso, que transitan una sequía extrema ya desde la primavera, debido a in invierno deficitario en precipitaciones.

Chubut, junto a Río Negro y Neuquén, declararon la emergencia ígnea meses atrás, decretando la prohibición absoluta de hacer fuego en espacios abiertos, lo que muchos residentes y turistas desobedecen, negligencia que es una de las causas principales de los incendios. Además, hay focos que se presumen intencionales, pero en esta temporada las autoridades no confirmaron ningún caso todavía. También son iniciados por rayos en tormentas eléctricas, de las que tampoco este año hay registros.

Suspenden evento

A raíz del incendio, el intendente Salamín comunicó este martes la suspensión de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, programada para el próximo fin de semana.

Se trata del primer evento de los previstos para este verano en la Comarca Andina (que incluye localidades cercanas de Chubut y Río Negro), una temporada que ya se palpitaba como de recuperación tras los incendios de El Bolsón del año pasado. Aunque con la emergencia ígnea declarada en la región se temía por nuevos focos ígneos de magnitud.

“No estamos para fiestas. Hay familias que perdieron sus bienes y debemos ponernos del lado del vecino”, afirmó Salamín, indicando que la intención es postergar la Fiesta para más adelante, cuando la situación esté controlada, y pidió colaboración a la comunidad mediante donaciones y asistencia a los equipos que continúan trabajando en el lugar.

FUENTE: Clarín