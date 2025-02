"Che Milei, te noto algo nervioso", el extenso posteo de Cristina Kirchner contra el Presidente y política económica

Los cruces entre Cristina Kirchner y Javier Milei en redes sociales no es algo nuevo. Básicamente es la única forma que ambos referentes políticos han encontrado para “comunicarse” entre ellos. En un nuevo capítulo de la novela, fue la presidenta del PJ nacional quien publicó un extenso texto contra el mandatario nacional que tituló: “Che Milei. Te noto algo nervioso”.

La expresidenta comienza su escrito haciendo mención a una publicación de Milei en un medio porteño (La Nación) donde se habló de la no devaluación debido a la “estabilización exitosa”. Y luego, acotó: “Y el lunes dejaste la motosierra y saliste con la cimitarra (ya sabemos que la guillotina la tiene tu hermana) y le cortaste la cabeza a Sonia Cavallo , la hija del Mingo… que, COMO TE CRITICÓ, PASASTE DE CONSIDERARLO “EL MEJOR MINISTRO DE LA HISTORIA” A DECIR QUE ES UN IMPRESENTABLE. Y pensar que los que tenemos la fama de malos, violentos, autoritarios y vengativos somos los peronistas”.

Aprovechando la mención de Cavallo, también recordó el despido del titular de ANSES, Mariano de los Heros, que se dio este lunes también. “¡Te dije que era un burro! Sólo a ese animalito se le puede ocurrir decir, en un año electoral, que va a subir la edad jubilatoria. Clarín te clavó la tapa el lunes y… AFUERA!”, escribió.

Y continuó: “Estás hecho todo un político de la casta, cuidando votos a cualquier costo, aún el de planchar el dólar como Martínez de Hoz y Cavallo. Aunque tendrías que buscar mejores argumentos para rebatir las críticas”.

En otro fragmento del escrito Cristina habló directamente del dólar, las recientes declaraciones de Milei sobre la divisa estadounidense, y su propio análisis en torno a lo que pasa con el valor de la moneda. “¿Cómo que no estás interviniendo en el mercado cambiario? Y los dólares que compraste con el “superávit” por el ajuste sobre los jubilados, la educación, la salud y las provincias ¿Dónde están? Porque en las reservas ni noticias. TODOS SABEMOS QUE UTILIZASTE UNA BUENA PARTE PARA QUE NO SE TE DISPARE EL PRECIO DE LOS DÓLARES FINANCIEROS. La verdad, no te hacía tan negador. En fin…”

Volviendo al encabezado del texto, Cristina señala “creo que tu nerviosismo, en realidad tiene que ver con que todavía no cerraste con el FMI los desembolsos que necesitas para mantener el dólar planchado hasta las elecciones. ESO SÍ QUE TE TIENE PREOCUPADO… Y MAL”.

Hacia el final, dejó una PD ironizando sobre declaraciones de Luis Caputo cuando afirmó que Argentina no tiene un dólar atrasado, sino que los precios están adelantados. Al respecto, concluyó: “¡“PRECIOS ADELANTADOS”!… Esa sí que no la tenía. ¿Será un hallazgo conceptual de la Escuela Austriaca? Con Milei: ARGENTINA CARA PARA TODOS Y TODAS”.

No es la primera vez que Cristina usa sus redes sociales personales para dirigirse de manera directa a Javier Milei, con embestidas, ironía y fuertes críticas a las medidas y decisiones que toma el mandatario nacional. Ya se habían cruzado semanas atrás luego del discurso de Milei en Davos que generó gran rechazo en una parte de la sociedad que no dudó en organizarse y salir en todo el país a manifestarse contra las críticas del libertario sobre identidad de género, orientación sexual y feminismo, entre otros temas.

En medio de un año electoral que será un termómetro real sobre cómo se está viviendo la política en los hogares argentinos, son duda este tipo de posteos y dedicatorias entre ambos referentes no escasearan.

La publicación completa de Cristina Kirchner contra Javier Milei