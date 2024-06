"Canina Jelinek", el posteo de Patricia Bulrrich que generó un sinfín de comentarios en redes

Como es una costumbre de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bulrrich, desde que asumió comparte en su cuenta personal de X (ex twitter) parte de distintos procedimientos que llevan adelante efectivos tanto de la fuerza policial como de Gendarmería Nacional. Precisamente una de las últimas publicaciones no para de tener reacciones, pero no precisamente por el contenido del operativo, sino por un detalle que no pasó inadvertido.