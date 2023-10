Cálculos en tiempos de desabastecimiento: ¿cuánto dura la reserva del tanque?

El desabastecimiento he disparado varias inquietudes para aprovechar al máximo el combustible que se tiene.

La pregunta sobre cuántos kilómetros se pueden recorrer con la reserva del tanque de un auto es una inquietud común entre los conductores que se volvió de extrema actualidad en los últimos tiempos, luego de seis días de largas filas y cupos en estaciones de servicio de todo el país. Este tema, que a menudo genera debate y especulación, tiene implicaciones tanto para la seguridad vial como para la eficiencia del combustible y no tiene una respuesta objetiva para todo vehículo y en toda condición aunque sí se pueden considerar algunas nociones orientativas.

¿Qué es la Reserva del Tanque?

La reserva del tanque se activa cuando el nivel de combustible llega a un punto crítico, generalmente indicado por una luz de advertencia en el tablero. Es una cantidad de combustible que queda en el tanque una vez que se enciende la alerta de bajo nivel. Se estima que un vehículo puede recorrer entre 30 y 80 kilómetros con la reserva, dependiendo de diversos factores como el tipo de auto, el estado del motor y el estilo de conducción del piloto.

Según un blog de Toyota España, por ejemplo, “aunque lo normal es que la reserva de un coche sea más o menos el 15% del espacio del depósito de gasolina, lo mejor es consultar el manual del propietario de tu vehículo”.

Por lo tanto, “no hay una cifra exacta como ‘50 kilómetros’, sino que cada fabricante (e incluso en cada modelo) determina de forma relativamente subjetiva cuándo se activa el indicador de reserva. ¿Por qué? Porque en realidad, el vehículo solo tiene un único depósito y la ‘reserva’ es una medida de transmitir al conductor la urgencia de repostar.

“No se trata de un tanque auxiliar ni mucho menos, sino de una porción que se estipula ocupa aproximadamente entre el 10% y el 15% de la capacidad total de la capacidad del tanque original de fábrica”, agrega Luis Toso, asesor técnico automotriz en diálogo con Infobae, que aclaró que es muy variable según el auto del que se trate.

“Si queremos hablar de la autonomía que tiene normalmente esta porción del tanque va a de una serie de condiciones: temperatura, pendientes y el esfuerzo de uso del vehículo. Pero si hablamos de condiciones de ruta oscila normalemnte entre los 40 o 50 kilómetros en un vehículo sedán convencional naftero, avisándonos de que tenemos que estar atentos a que estamos con baja cantidad de combustible”, continuó el experto.

Factores que Influyen

En esa lógica, la distancia que se puede recorrer con la reserva varía significativamente entre diferentes modelos de autos. Los vehículos más antiguos, que no cuentan con tecnología de eficiencia de combustible, tienden a tener un alcance menor en comparación con los modelos más modernos. Además, el tipo de conducción —urbana o en carretera— también afecta la eficiencia del combustible y, por ende, la distancia que se puede cubrir.

Otros factores como la calidad del combustible, el estado de los neumáticos y las condiciones climáticas también pueden influir en la distancia que se puede recorrer con la reserva. Por ejemplo, un combustible de baja calidad puede reducir la eficiencia del motor, disminuyendo así la distancia alcanzable.

Riesgos Asociados

Es importante destacar que conducir con la reserva activada no es recomendable. Hacerlo puede llevar a la acumulación de sedimentos en el fondo del tanque, lo que podría dañar el sistema de combustible. Además, quedarse sin combustible en la ruta puede ser peligroso, tanto para el conductor como para otros usuarios de la arteria.

“No es aconsejable estar casi en forma permanente esa porción del tanque, sobre todo en mercados como la Argentina porque normalmente el cmbustible no tiene la calidad del filtrado necesaria. No sólo por las marcas sino por los tanques de las estaciones de servicio. Sabemos que en zonas más húmedas como en la Mesopotamia pueden llegar a tener más tipos de sedimentos relacionados con el agua, algo que no sucede en zonas más secas, en las que los sedimentos acumulados en los tanques de las estaciones suele ser otro”, dijo Toso.

“Eso repercute en la vida útil de algunos componentes, como puede ser el catalizador, que sufre por la humedad y la suciedad y afecta en la vida útil de los inyectores algo que vamos a ver en la alerta check engine (el motorcito del tablero)”, agregó el especialista.

Recomendaciones

Para evitar riesgos, es aconsejable recargar combustible tan pronto como se encienda la luz de advertencia. Los expertos sugieren llevar un registro del rendimiento del combustible para tener una idea más precisa de cuántos kilómetros se pueden recorrer antes de que se agote completamente.

La distancia que un auto puede recorrer con la reserva del tanque es variable y depende de múltiples factores, incluido el modelo del vehículo, el tipo de conducción y las condiciones externas. Aunque puede ser tentador estirar la reserva lo más posible, los expertos recomiendan repostar combustible de manera oportuna para evitar daños al vehículo y riesgos en la carretera.

