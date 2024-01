Aumentaron 60% los casos de dengue en el país en una semana: las provincias más afectadas y en qué lugar está San Juan

Actualmente, el número de provincias que registra mayores casos subió de ocho a once y el brote continúa en ascenso en el noreste del país. Además, en 23 de las 24 jurisdicciones se presentaron casos importados.

En San Juan, por ejemplo, de acuerdo a lo que informaron días atrás desde Medicina Sanitaria de Salud, se registraron cinco casos importados de dengue, mientras que un paciente se encuentra en estudio, debido a que podría tratarse de un caso autóctono.

Conforme a lo que indicó Cecilia Clavijo, jefa de Medicina Sanitaria, se estima que esta semana se esté conociendo el resultado del estudio que determinaría si se trata o no de un caso autóctono. Un dato no menor es que la paciente que se encuentra en estudio no registraba viajes fuera de la provincia durante las últimas semanas, previo al inicio de los síntomas.

Desde la cartera de salud de Nación señalaron que el 72% de los casos en el período que abarca desde la última semana julio a la segunda semana de enero pertenecen a las últimas cuatro semanas. Durante ese tiempo, se registraron 16.141 casos, de los cuales el 94,4% se notificaron en la región NEA, que presentó casos de manera ininterrumpida en el año 2023.

El norte argentino, el más afectado por el dengue

Las provincias más afectadas por el dengue son: Chaco, con 9571 casos; le sigue Formosa con 7688; Corrientes con 2249 y Misiones con 1864.

En la zona céntrica del país, en Buenos Aires se registraron 320 casos; en Santa Fe 222, Córdoba 145; CABA 105 y Entre Ríos 29.

En el noroeste, Santiago del Estero lleva 73 casos y al sur Santa Cruz cuenta con 59 casos.

Por otra parte, las provincias de Mendoza, Catamarca, Salta, Jujuy, La Pampa y Neuquén notificaron casos en investigación en las últimas cuatro semanas.

