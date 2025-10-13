lunes 13 de octubre 2025

Una tragedia

Asesinaron a una adolescente de un tiro en la cabeza en una fiesta clandestina

Melody falleció en medio de una pelea entre otros menores de edad. Ocurrió en una vivienda de Villa La Iapi en Bernal Oeste, donde habitualmente realizan este tipo de actividades

Por Redacción Tiempo de San Juan
Melody, la adolescente que fue asesinada en la fiesta clandestina.

La ciudad bonaerense de Bernal Oeste en el partido de Quilmes quedó marcada por la tragedia tras el fallecimiento de Melody, una adolescente de 14 años, durante la madrugada del domingo. La joven murió tras recibir un balazo en la cabeza mientras participaba de una fiesta clandestina en la Villa La Iapi, en el partido de Quilmes.

El escenario del hecho fue una vivienda particular donde, según publicaciones difundidas en redes sociales, se celebraban habitualmente encuentros a los que se accedía mediante el pago de una entrada de 500 pesos y en los que también se vendían bebidas alcohólicas. La reunión derivó en una pelea entre dos adolescentes primero, pero la violencia escaló y se desató el caos.

Testigos informaron que la situación se descontroló rápidamente y produjo pánico, corridas y gritos. En medio de la confusión, Melody fue alcanzada por un disparo que le quitó la vida casi de manera instantánea.

Luego de ello, y según informó el portal La Noticia de Quilmes, algunos de los asistentes a la reunión llamaron de inmediato al 911, y personal del Comando de Patrullas de Quilmes acudió junto a una ambulancia del SAME que trasladó de urgencia a la joven al Hospital Iriarte, donde los médicos confirmaron su fallecimiento pese a los esfuerzos por reanimarla.

El fatídico hecho derivó en un operativo a cargo de agentes de la Comisaría Séptima de Quilmes y de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Quilmes, dependiente del Departamento Judicial local. Los investigadores buscan establecer la secuencia precisa, identificar a quienes portaban armas y determinar quién disparó el proyectil mortal.

Durante la madrugada permanecieron demorados varios adolescentes que estuvieron involucrados en los disturbios y seguía tomando declaraciones a posibles testigos. Se secuestraron teléfonos celulares para analizar audios, mensajes y videos compartidos en redes sociales que pudieran aportar elementos para reconstruir la escena.

Además, la Policía se encuentra revisando las grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en la cercanía de la vivienda. El objetivo es rastrear movimientos de los asistentes antes, durante y después de la fiesta, y detectar posibles vehículos sospechosos que hayan abandonado la zona poco después del hecho.

Según la familia, muchas personas habrían presenciado los hechos, pero existe temor a represalias y falta de confianza en las autoridades.

El caso quedó caratulado como “homicidio” y la investigación continúa bajo la órbita de la UFI interviniente, que aguarda la declaración de los jóvenes demorados y el resultado del análisis de material fílmico y digital recabado en las horas posteriores al hecho.

No se produjeron detenciones formales ni identificado al autor del disparo, aunque los investigadores aseguraron que existen indicios concretos que pueden orientar la pesquisa. La principal prioridad es preservar la integridad de los testigos y avanzar sobre la base de pruebas objetivas.

Un adolescente de 15 años murió en un boliche de Quilmes

Un adolescente de 15 años, Camilo Isabella Valenzi, murió en un boliche de la localidad bonaerense de Quilmes Oeste, y su familia denuncia que fue agredido dentro del local. Todo sucedió a principios de septiembre en el local bailable ubicado en Av. Calchaquí al 4300, donde ingresó utilizando el documento de un amigo mayor de edad.

Ya en la disco, Camilo se descompensó y fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde ingresó sin vida. Sin embargo, su familia y allegados sugirieron que la muerte pudo ser el resultado de una agresión. Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el resultado de la autopsia determinó que el adolescente falleció a causa de un shock hipovolémico, es decir una hemorragia interna, provocada poruna úlcera sangrante”.

FUENTE: Infobae

