Antes de viajar a Nueva York, Milei dijo que irá por "la solución que genere el menor daño posible"

"Estamos buscando la solución que genere el menor daño posible. No somos un conjunto de sádicos que queremos generar dolor en la gente", afirmó este domingo al referirse a la situación económica y las medidas que tomará para intentar salir de la crisis.

Al viaje a Estados Unidos lo acompañaron su futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y con la figura que más suena para ocupar el Ministerio de Economía, Luis "Toto" Caputo.

En ese sentido agregó: "El camino alternativo es un desastre y es como abrir la caja de Pandora, no sabes adónde terminás".

"El ajuste va a tomar lugar igual, lo que pasa es que puede ser hecho por la buena o por las malas. Por las malas y desordenado, siempre termina mal. Nosotros proponemos un camino, que una vez que pongamos en caja la macroeconomía y la actividad empiece a mejorar, eso nos permitirá sentar las bases de un crecimiento genuino", dijo Milei en una entrevista por LN+ que fue grabada más temprano este domingo, antes de que el presidente electo emprendiera viaje hacia Estados Unidos.

Además, se refirió a cómo vive los días previos a su asunción el próximo 10 de diciembre y aseguró que a su alrededor se está armando "un equipo de lujo".

"No siento presión. A mí los argentinos me encomendaron un trabajo y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que ese trabajo sea hecho de manera óptima, estamos armando un equipo de lujo y no lo sentimos como una presión. Es un trabajo que hay que hacer y lo pensamos de esa manera", afirmó.

Fuente: Clarín