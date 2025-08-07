jueves 7 de agosto 2025

Se armó el tole tole

Alumnas se pelearon en una escuela de Entre Ríos y hasta los docentes terminaron heridos

El episodio de violencia se dio en una escuela de Paraná, en Entre Ríos. Las autoridades de la escuela aseguraron que “nunca había ocurrido algo así”.

Por Mariela Pérez
image

Un insólito episodio de violencia se vivió en el interior de una escuela, cuando una pelea entre dos alumnas escaló al punto tal que se armó una gran gresca en la que terminaron participando docentes que terminaron heridos. Todo sucedió en un establecimiento de Paraná, en Entre Ríos.

La secuencia se dio el martes de esta semana en la escuela secundaria N° 91 De La Baxada. Todo se inició cuando un conflicto entre estudiantes escaló en pocos minutos y derivó en una pelea física. “Fue una situación lamentable, una situación de violencia que nunca había ocurrido algo así”, confirmó la rectora de la institución, Daniela Casabo.

La docente explicó que el episodio sorprendió por la rapidez con la que se desató y por la inesperada participación de otros individuos. “Ante esa situación, no tuvimos tiempo de actuar como institución, porque ingresaron personas externas a la escuela y es ahí donde se terminó desarrollando la pelea”, añadió.

El saldo inmediato del enfrentamiento fue de varias chicas golpeadas y cuatro profesores heridos, que intentaron intervenir entre los grupos, incluso trascendió que uno de los docentes sufrió una mordida. El hecho provocó la intervención de personal policial y las clases tuvieron que suspenderse, según consignó Uno Entre Ríos.

Por su parte, la vicerrectora habló de los conflictos que se viven en el barrio y cómo eso repercute en las instituciones educativas. Sobre la escena, sostuvo: “Fue muy triste ver todo esto, lamentablemente los problemas del barrio los traen a la escuela, y a veces los adultos ocasionan más inconvenientes que soluciones cuando tienen que venir a retirar a los chicos”.

Casabo coincidió con esa declaración y afirmó que la institución atraviesa momentos que “no son los mejores”. “Siempre tratamos de que lo de afuera no nos invada, pero lo que sucede es que las cosas del barrio traspasan los límites”, refirió.

Además, subrayó que “hay una violencia en los adolescentes en general. Debemos tratar de dar una respuesta a los jóvenes que no encuentran maneras de relacionarse desde otro lugar. Tal vez magnifican algunas cuestiones y minimizan otras. La violencia como forma de expresión está naturalizada, y eso es lo más triste”.

En respuesta al episodio, las autoridades educativas anunciaron que se adoptarán medidas inmediatas. “La escuela es pública, pero no es de libre tránsito. Como primera medida, se va a trabajar con los estudiantes del turno tarde, donde ocurrió el conflicto”, indicó Casabo, quien subrayó que también se reforzarán los controles de ingreso y permanencia en el edificio.

Fuente: Infobae

