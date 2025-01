Alerta por consumos duplicados en tarjetas VISA: cómo reclamar y qué hacer ante el error bancario

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lutitravelguide/status/1883924895551349238?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1883924895551349238%7Ctwgr%5E4e4f1f108e0f4e48628d4e4506230097880f06ed%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fiframely.pagina12.com.ar%2Fapi%2Fiframe%3Furl%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Flutitravelguide2Fstatus2F1883924895551349238v%3D1app%3D1key%3D4676b5fdc083257ea87f71608c74e9feplayerjs%3D1&partner=&hide_thread=false AAAAHH TODOS LOS CONSUMOS DUPLICADOS EN SANTANDERRR pic.twitter.com/Usp7UVYFzN — Luti (@lutitravelguide) January 27, 2025

El fenómeno comenzó a visibilizarse a través de redes sociales, donde los usuarios compartieron capturas de pantallas de sus resúmenes de tarjetas, en los que se reflejaban múltiples cargos por los mismos consumos. El mensaje que apareció en varias de las plataformas bancarias aseguraba que los clientes no debían preocuparse por el problema: “Puede que se estén mostrando duplicados en los consumos. No te preocupes, esto no va a afectar tu disponible para compras y ya estamos trabajando para solucionarlo”, expresó el Santander a través de su app.