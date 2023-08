Alcohol, tabaco y marihuana, entre lo que más consumen los argentinos

Dentro del universo del alcohol, en promedio los varones inician a beber sobre los 17 años, y las mujeres a los 18. Un dato no menor es que el 90,6% de los jóvenes entre 25 y 34 años consumió alguna bebida alcohólica, mientras que 6 de cada 10 aseguró que lo hacía más seguido.

image.png

En segundo lugar, entre las sustancias más consumidas se encuentra el tabaco, muy por debajo de los datos registrados con relación al alcohol, registrando una incidencia del 25,6%.

Una de cada dos personas fumó al menos un cigarrillo alguna vez en su vida. Pero eso no se traduce en una costumbre: apenas el 25,6% dice que lo hizo en el último año y el 23,3% en el último mes. Es decir que la mitad de quienes fumaron alguna vez no volvieron a hacerlo en el último tiempo. Al igual que con el alcohol, los varones consumen más que las mujeres, y la edad de inicio ronda los 17 años, promedio.

image.png

Un detalle no menor es que el 54,6% de los encuestados señaló que fumaba “por placer”.

Completando el top tres de sustancias que más consumen los argentinos se encuentra la marihuana. Un detalle no menor es que la encuesta está orientada a su consumo con fines recreativos, y no terapéuticos.

El 26,3% de los encuestados admitió que usó cannabis alguna vez en su vida. El número cae cuando los escenarios son más acotados: 13,8% a nivel mensual y 8,1% en el último mes. La edad de iniciación promedio ronda entre los 19 y los 20 años.

image.png

Seis de cada diez argentinos indicó que combinó marihuana con alcohol, y el 19% lo hizo en soledad.

Entre otros de los datos que arroja la encuesta, determina que el 50% de las personas que consumen alcohol lo hicieron en sus hogares. El 11,9% tiene curiosidad por probar nuevas drogas; mientras que el 32% consideró el consumo de drogas en su comunidad como grave y preocupación asciende en hogares con clima educativo bajo.

A modo de conclusión, desde la dirección del Sedronar señalaron durante la presentación de la encuesta, que se hizo este jueves, que el consumo de diversas sustancias, no solo alcohol, tabaco y marihuana, sino también cocaína, psicofármacos, entre otros, no es una problemática de un sector en particular, sino de la sociedad en general, sin discriminar edad o nivel educativo.

Teniendo en cuenta esto, solo el 5,9% de las personas consumidoras de alguna sustancia psicoactiva mostró su preocupación por la forma de consumir. Más de la mitad de este grupo tomó acciones al respecto, mientras que resto no concientizó sobre los riesgos y la gravedad de abusar del consumo de diversas sustancias, o combinarlas como experimento en busca de potenciar la experiencia.