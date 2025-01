Alan Velasco se convirtió en nuevo refuerzo de Boca Juniors: la cifra récord que pagó el club por su pase

“Estoy muy contento, es un paso muy importante en mi carrera. Fueron unos días en los que no se resolvía, pero lo importante es que ya estoy acá y ahora hay que pensar en todo lo positivo que se viene. ¿Si hay que ilusionarse con el equipo de figuras que se está armando? Sí, siempre hay que ilusionarse”, llegó a declarar Velasco, quien aseguró que no sabe qué número de camiseta utilizará mientras se especula con que pueda tocarle la 10 que hasta ahora pertenece a Edinson Cavani.

Boca pretendió a Velasco desde el mercado pasado, cuando llegó a ofertar unos 7 millones de dólares para quedarse con su pase, pero recibió la negativa de los norteamericanos, que recién en el epílogo del 2024 pudieron disfrutar en cancha del ex Independiente que se había recuperado de una lesión ligamentaria de rodilla que lo marginó del fútbol durante casi un año. A meses de que lo declararan intransferible, finalmente el Dallas dio el brazo a torcer y sacó más tajada a la tratativa.

Si bien no se informaron números oficiales hasta el momento, Boca desembolsará cerca de 10 millones de dólares para quedarse con casi todo el pase de Velasco (sería el 85% ya que Dallas pretendía conservar una porción del mismo). Los estadounidenses le habían renovado el contrato al ex delantero del Rojo en diciembre pasado, mejorando los números de su vínculo anual que hasta fines del año pasado llegaba a 1.250.000 dólares (más premios).

La cuenta Esto es Boca informó en las redes sociales sobre la inminente firma de contrato hoy pasadas las 12 de la noche: “Alan Velasco se realizará este sábado los estudios médicos correspondientes. Si no surge ningún inconveniente, se convertirá en jugador de Boca”. Esta mañana, el mediapunta de 22 años se sometió a los estudios de rutina y quedó listo para ser presentado la semana que viene junto a Ayrton Costa, que ayer hizo lo propio y ya se sumó a la pretemporada diagramada por Fernando Gago en el Predio que Boca tiene en Ezeiza. Velasco firmaría hasta fines de 2028.

¿Cómo continuará el mercado de pases para el Xeneize?

Infobae pudo confirmar que Boca tiene un acuerdo con Atlético Mineiro y Athletic Bilbao por Rodrigo Battaglia y Ander Herrera, respectivamente. A priori, ambos futbolistas llegarán a Argentina la próxima semana, firmarán contrato hasta fines de 2026 y se reunirán con el plantel boquense. Sin embargo, hasta el momento no se hicieron anuncios oficiales respecto a la desvinculación de ambos jugadores de sus clubes.

Battaglia tiene un año más de contrato con el Galo y le solicitó a la directiva ser transferido para retornar al fútbol de su país. Por él, Boca invertiría más de un millón de dólares como compensación por el vínculo que el ex Huracán y Racing tenía hasta diciembre de 2025. En tanto, el español Herrera contaba con seis meses más de contrato en Bilbao, donde no es tenido en cuenta como titular y goza de pocos minutos. El ex Manchester United y PSG tiene 35 años y podría darle el salto de calidad necesario a un equipo que se prepara para afrontar la Libertadores y el Mundial de Clubes, al margen de las competencais domésticas.

El Consejo de Fútbol tiene abiertas tres negociaciones con arqueros argentinos. Gago solicitó reforzar el puesto luego de que se confirmara la baja de Chiquito Romero por alrededor de dos meses debido a dificultades en una rodilla. El principal candidato es Agustín Marchesín, aunque es complicada su salida de Gremio de Porto Alegre (tiene un año más de contrato). El segundo en cuestión sería Guido Herrera, guardameta de Talleres de Córdoba. Y el tercero podría tratarse de un tapado, de quien no circuló el nombre. En tanto, aunque a este medio le desmintieron que Boca volviera a la carga por el Williams Alarcón, se rumorea que en los próximos días podría anunciarse el acuerdo entre el elenco de la Ribera y Huracán por el traspaso del mediocampista chileno.