A horas de ser proclamada presidenta del PJ, Cristina Fernández apuntó contra Javier Milei: "Se vence"

Martes de protagonismo para la ex presidenta Cristina Fernández. Sucede que mientras espera la proclamación de la Junta Electoral, que la ratificará como la nueva máxima autoridad del Partido Justicialista a nivel nacional, se volvió a mostrar nuevamente, esta vez en Avellaneda. Entre reuniones y recorrido, no dudó en criticar a Javier Milei, con quien no mantiene una buena relación, de público conocimiento.