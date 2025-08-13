WhatsApp sufrió una nueva interrupción a nivel mundial

La popular aplicación de mensajería WhatsApp experimentó una caída este miércoles, generando inconvenientes para millones de usuarios en todo el mundo, incluyendo la provincia de San Juan.

De acuerdo con los datos registrados en el sitio especializado Downdetector, los primeros reportes de fallos comenzaron alrededor de las 14 horas. Los principales problemas se relacionaron con el acceso a la versión web y dificultades para conectarse con los servidores.

Este nuevo incidente se suma al ocurrido el martes al mediodía, cuando el servicio también presentó interrupciones durante aproximadamente una hora, afectando a usuarios en distintas regiones del planeta.

