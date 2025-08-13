miércoles 13 de agosto 2025

Tétrico hallazgo en un glaciar derretido en la Antártida: qué encontraron

El descubrimiento ocurrió hace unos meses durante una expedición polaca, la cual estaba realizando trabajos en la zona de la Bahía del Almirantazgo, en la Isla Rey Jorge.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un macabro hallazgo tuvo lugar en un sector de la Antártida que se derritió, y es que la salida de la nieve de un lugar rocoso permitió develar un misterio que llevaba oculto desde hacía varias décadas.

El escalofriante descubrimiento se produjo hace unos meses por parte de una expedición polaca, la cual realizaba trabajos en la zona de la Bahía del Almirantazgo, en laIsla Rey Jorge, durante un deshielo.

Según la BBC, se trató de los restos de Dennis Bell, quien a los 25 años falleció tras caer a la grieta de un glaciar en una expedición en 1959. Tras el hallazgo, sus huesos fueron repatriados a Inglaterra y cotejados por medio de un ADN.

¿Quién era Dennis Bell?

Los rescatistas también encontraron un reloj de pulsera, una radio y una pipa. “Hace tiempo que desistí de encontrar a mi hermano. Es simplemente extraordinario, asombroso. No lo puedo superar“, expresó su hermano David Bell, de 86 años.

Dennis era meteorólogo del Servicio de las Dependencias de las Islas Malvinas (FIDS), hoy llamado British Antarctic Survey (BAS), y cayó accidentalmente en la grieta de un glaciar de la Bahía del Almirantazgo, en la Isla Rey Jorge.

“Dennis fue uno de los muchos valientes que contribuyeron a la ciencia temprana y a la exploración de la Antártida en condiciones extraordinariamente duras”, dijo ahora Dame Jane Francis, directora del BAS. “Aunque se perdió en 1959, su recuerdo sigue vivo entre sus colegas y en el legado de la investigación polar“, añadió.

Dennis Bell era un meteorólogo inglés (Archivo).

Tiempo más tarde y trasladados a la ciudad de Londres, los restos humanos fueron enviados para análisis de ADN por Denise Syndercombe Court, profesora de genética forense en el King’s College. Ella confirmó que existe una coincidencia con las muestras de su hermano David Bell y su hermana Valerie Kelly.

