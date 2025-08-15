viernes 15 de agosto 2025

Drama

Promesa cubana de boxeo huyó a EEUU, y terminó preso en la nueva Alcatraz

El deportista, campeón panamericano, desertó en un torneo en México, y en EEUU fue arrestado por ilegal en Miami.

Por Guido Berrini
image

El boxeador cubano Billy Rodríguez Castro, de 28 años, vive horas dramáticas en Estados Unidos. Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron en la ciudad de Homestead, condado de Miami, y ahora enfrenta el riesgo de ser deportado a Cuba, el país del que desertó en busca de un mejor futuro.

Franco González, su entrenador, contó que Lisandra Jardines Blanco, esposa del boxeador, lo llamó desesperada: “Me sorprendió que Billy no se presentara a su entrenamiento. Fue entonces cuando recibí la llamada de su esposa, diciéndome que lo habían detenido”.

image

Según relató la esposa, en la noche del domingo, el boxeador salió a comprar leche para su hijo de un año y terminó en la cárcel. “A mí lo único que me dijeron es que había tenido un accidente, que había chocado con algo en la ciudad, pero la exactitud de lo que pasó yo no lo sé”, explicó a Telemundo Miami. Tras pagar una fianza, fue trasladado al centro de detención Alligator Alcatraz.

La situación se complicó aún más cuando la familia recibió la noticia de que el caso de Billy había pasado a Inmigración. El púgil cubano tiene una Orden de Libertad Bajo Reconocimiento (formulario I-220A), que es un documento otorgado por las autoridades de Estados Unidos a inmigranes que fueron liberados de la detención mientras su caso está en proceso.

El sueño americano de Billy Rodríguez

Rodríguez Castro fue campeón panamericano y se convirtió en una figura ascendente del boxeo cubano antes de desertar durante una competencia en México. Allí pidió asilo político en Estados Unidos, una decisión que ahora puede jugarle en contra si avanza el proceso de deportación.

Su estatus migratorio I-220A lo obliga a presentarse ante la Corte y cumplir estrictas condiciones. Su abogado, Willy Allen, ya tomó el caso y busca evitar que Billy sea enviado de regreso a la isla.

La principal preocupación de la familia es el futuro de su hijo, que está a punto de cumplir un año. “Él está preocupado por nuestro hijo, que cumplirá un año el lunes”, contó Lisandra.

Apodado “El Niño”, brilló en la categoría de 48 kilos y fue campeón panamericano en Guayaquil, Ecuador, en 2023. Su salto al profesionalismo se dio en México, donde debutó con un nocaut técnico ante el local Miguel Ángel Luna en La Paz, Baja California. Horas después, decidió no regresar con la delegación cubana y buscar una nueva vida en Estados Unidos.

Actualmente, el boxeador pertenece al staff de Miguel Cotto Promotions, la empresa del excampeón mundial Miguel Ángel Cotto. Su entrenador explicó que la situación migratoria ya le impidió pelear en Japón y disputar un título mundial en México, aunque en octubre tenía una pelea importante programada.

El riesgo de la deportación y el temor a volver a Cuba

El caso del boxeador cubano se enmarca dentro del endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. Desde su regreso a la presidencia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportó a más de 185.000 personas (0,3% fueron cubanos). El último vuelo de deportación a Cuba trasladó a 118 personas (96 hombres y 22 mujeres) hacia el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

