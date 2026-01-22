Una empanada argentina fue elegida como la mejor del mundo: cuál es el secreto que la distingue

La gastronomía argentina volvió a destacarse a nivel internacional. Esta vez, el reconocimiento llegó de la mano de Taste Atlas, la guía gastronómica global que ubicó a las empanadas tucumanas en el primer puesto de su ranking mundial, por encima de variantes de América, Europa y Asia.

Según publicó la plataforma especializada, la empanada típica de Tucumán alcanzó una calificación de 4,4 puntos, liderando una lista que incluyó 12 estilos representativos de distintos países. El resultado consolidó el dominio argentino en los primeros lugares del ranking, ya que también se ubicaron entre los mejores puestos la empanada argentina tradicional y la cordobesa.

El ranking internacional y el predominio argentino

El relevamiento de Taste Atlas destacó la diversidad de ingredientes y técnicas que caracterizan a las empanadas en el mundo, pero remarcó el protagonismo de las recetas argentinas. Detrás de la empanada tucumana se posicionaron la empanada argentina clásica y la cordobesa, seguidas por las empanadas chilenas y la empanada gallega de España.

La lista completa reflejó una fuerte presencia sudamericana, aunque también incluyó variantes europeas y de Medio Oriente, lo que evidenció la amplitud cultural de este plato y la competencia entre estilos regionales.

Tradición, técnica y un ritual distintivo

De acuerdo con Taste Atlas, el diferencial de la empanada tucumana no reside en ingredientes exóticos, sino en su método de elaboración. La masa se realiza de forma artesanal con harina de trigo y grasa de res, mientras que el relleno —que puede ser de carne vacuna, pollo o mondongo— incorpora cebolla, huevo duro, comino y pimentón.

Otro aspecto valorado fue la proporción equilibrada entre masa y relleno, que garantiza jugosidad sin perder textura, así como el horneado en horno de barro, una técnica tradicional que potencia el sabor final.

Sin embargo, el detalle que terminó de consolidar su liderazgo fue el ritual de acompañarlas con gajos de limón. Según la guía gastronómica, exprimir unas gotas justo antes del primer bocado intensifica el sabor de la carne y las especias, elevando la experiencia y convirtiéndose en un rasgo identitario de Tucumán.

Un símbolo cultural con proyección global

Más allá del reconocimiento culinario, Taste Atlas subrayó el valor cultural de las empanadas argentinas. En el país, cada provincia imprime su sello propio, dando lugar a una amplia variedad de estilos que forman parte de la vida cotidiana, las celebraciones y la comida callejera.

Las empanadas fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Alimentación y la Gastronomía por el Ministerio de Cultura de la Nación y también integran el ranking de las 50 mejores comidas callejeras del mundo. Este nuevo reconocimiento refuerza la proyección internacional de la cocina argentina, que también logró destacarse con platos como el asado, el dulce de leche, los alfajores y el choripán.