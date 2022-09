Un profesor le dijo que no servía para nada y su padre le respondió así

"Un profesor llevaba un año entero diciéndome que no valgo para nada y mi padre decidió escribirle un email", escribió el alumno en su cuenta de Twitter, junto con la captura del emotivo mensaje. "Un profesor llevaba un año entero diciéndome que no valgo para nada y mi padre decidió escribirle un email", escribió el alumno en su cuenta de Twitter, junto con la captura del emotivo mensaje.

El tuit no tardó en hacerse viral en la red social del pajarito, recolectando más de 78.000 "Me gusta", y un sinfín de comentarios.

"Buenos días, Ramón, me dirijo a usted como padre y como persona que fue joven alguna vez", comenzó diciendo el hombre en su mail, y agregó luego: "El otro día me escribió usted diciendo que si mi hijo sigue así no va a llegar a nada en la vida, que sabes que no estudia mucho, que sale de fiesta, que bebe alcohol y que "fuma marihuana".

Siguiendo con su mensaje, el padre del adolescente escribió: "Todo el mundo de joven se ha fumado un canutillo, incluso usted, me atrevería a decir, así que por favor no le vuelva a decir a mi hijo que no vale para nada en la vida, las lecciones se las doy yo, no usted", cerró enojado.

El mensaje del padre de Fernando causó una enorme indignación en algunos, aunque también muchos se emocionaron con su actitud.

"Es increíble cómo algunos profesores juzgan por las apariencias y te hacen sentir que no vales para nada en tu vida. Cada uno tenemos nuestro ritmo y no por no llevar una vida igual al resto, significa que no valgamos para nada. Chapó por tu padre", comentó una usuaria.

Sin embargo, hubo una enorme mayoría que se puso del lado del profesor: "Pues yo le doy la razón al profesor, no en lo de decirte que no vales para nada, sino que intenta llevarte por el buen camino. Lo de tu padre es muy bonito y demás, pero no creo que ayude mucho", opinó un usuario.

Sorpresivamente, también hubo quienes hicieron hincapié en la edad del joven: "¿Y con 18, tu papá tiene que salir a defenderte? No te queda nada por aprender", comentó un internauta, mientras que otra joven salió a responderle: "Si tuviera un hijo y los profesores le dicen que no sirven para nada, a cuchillo y bala ¿Qué me importa a mí si tiene 18 o 70? Que vos no tengas un padre que te defienda, sin importar la edad, es tu problema".