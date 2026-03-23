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Internacionales

Un avión militar con 125 personas se estrelló en Colombia: al menos un muerto y decenas de heridos

El avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia se estrelló poco después de despegar en Putumayo con 125 personas a bordo. Mientras continúan las tareas de rescate, las autoridades aún investigan las causas del siniestro.

Por Agencia NA
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Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia con tropas a bordo se accidentó al despegar en el sur del país, con 125 personas a bordo, de las cuales al menos uno falleció y 77 fueron rescatados con heridas, informó el presidente Gustavo Petro.

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“Hasta el momento hubo 77 heridos en el hospital, un muerto, 43 personas por establecer su estado”, dijo el mandatario colombiano en su cuenta de X.

“Aún no se conoce las causas del accidente del avión Hércules. Fuerza a las familias de los soldados jóvenes de la Patria”, agregó.

“Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, dijo previamente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

En la aeronave viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes, según detalló el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial de Colombia. El jefe militar no dio detalles de víctimas mortales.

Sobre las causas del accidente, Silva comentó: “No conocemos detales, salvo que tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra a un par de kilómetros del aeropuerto”.

La Fuerza Aeroespacial confirmó que se trata de una nave modelo Hércules C-130, que tiene capacidad para llevar a cerca 100 pasajeros. La Defensoría del Pueblo dijo en un comunicado que en el avión “se transportaban decenas de integrantes de la Fuerza Pública” y que “según información preliminar, la aeronave se precipitó a tierra poco después del despegue”.

El accidente ocurrió en Puerto Leguízamo (departamento de Putumayo), limítrofe con Perú.

“Varios sobrevivientes del accidente han sido rescatados y trasladados al hospital local”, declaró a CNN Nicolás Ordoñez, un guardia indígena que participa en las operaciones de búsqueda y rescate en Leguizamo.

En tanto, el gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, declaró a Caracol Televisión que en la nave había “más de cien pasajeros, en su mayoría militares” y confirmó que algunos soldados fueron rescatados entre los restos del avión, que se incendió tras el accidente.

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