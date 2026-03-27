viernes 27 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Charla televisiva

Trump afirma que el ayatollah Mojtaba Khamenei "podría ser gay"

Lo dijo en una entrevista con Fox News. Contó que fuentes de la CIA se lo dijeron. "Mucha gente lo está diciendo".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente estadounidense Donald Trump declaró a Fox News haber recibido un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el que se le informaba de que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, es gay.

Lee además
instalar magis tv y xuper tv: cual es el peligro real e invisible de tenerlas en tu celu o smart tv
Ciberseguridad

Instalar Magis TV y Xuper TV: cuál es el peligro real e invisible de tenerlas en tu celu o Smart TV
hallan un esqueleto que podria ser el del celebre mosquetero dartagnan
Hipótesis

Hallan un esqueleto que podría ser el del célebre mosquetero d'Artagnan

Cuando el presentador de Fox News, Jesse Watters, le preguntó: "¿Le dijo la CIA que el ayatollah Jr. es gay?", Trump respondió: "Bueno, sí lo dijeron, pero no sé si fueron sólo ellos. Creo que mucha gente lo dice. Lo cual le supone un mal comienzo en ese país".

Trump no indicó qué pruebas respaldaban la afirmación de la CIA. La homosexualidad es ilegal en Irán, país que considera las relaciones entre personas del mismo sexo una violación de los valores islámicos, castigada según la ley islámica, sharía.

El diario New York Post había reportado que Trump había sido informado sobre el asunto. Trump ya había cuestionado si el nuevo líder supremo de Irán seguía con vida tras los ataques estadounidenses.

El lunes de la semana pasada, el New York Post reveló que agencias de inteligencia de EE. UU. informaron al presidente Donald Trump que el nuevo Líder Supremo, Mojtaba Khamenei, sería homosexual.

El artículo citaba fuentes que describieron a un Trump "atónito" (aunque también propenso a las bromas) durante el briefing. Se reportó que el presidente reaccionó con risas y asombro visible ante el dato.

El reporte mencionaba que la inteligencia incluía detalles sobre una supuesta relación a largo plazo de Mojtaba con quien fuera su tutor durante la infancia.

¿Una campaña para socavar la autoridad del líder iraní?

El New York Post afirmó que el fallecido Ayatollah Ali Khamenei estaba al tanto de la orientación de su hijo y que siempre temió que esto lo hiciera "no apto" para liderar la República Islámica, dada la estricta ley Sharia que rige en el país

Trump añadió a Fox News que los iraníes están "aterrorizados" de salir a las calles. "Un bando tiene armas, y tienen armas muy peligrosas... y lo que hacen es disparar. La gente es valiente, pero no lo es cuando ve cómo matan a tiros a diestra y siniestra".

La noticia se difundió como aceite entre los medios conservadores norteamericanos. Sin embargo, algunos analistas sostienen que se trata de una "operación psicológica" diseñada para socavar la autoridad del nuevo líder iraní en un momento crítico de la guerra.

FUENTE: Clarín con información de Fox News y New York Post

Temas
Seguí leyendo

Los detalles del plan a 10 años de Uruguay para combatir la violencia y el crimen organizado

La clave no es solo qué comés, sino en qué orden: la advertencia de una científica sobre la glucosa

Trump vuelve a posponer ataques a la infraestructura energética de Irán

Murió Noelia Castillo, la más joven en recibir la eutanasia en España, tras dos años de lucha

El secretario de Defensa de Estados Unidos pidió en una misa "que cada bala dé en el blanco contra los enemigos"

Eutanasia en España: cómo es el procedimiento de muerte asistida para Noelia, la joven de 25 años

Estados Unidos considera desviar la ayuda militar a Ucrania hacia Oriente Medio

Kast le retiró el apoyo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet para la ONU

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
instalar magis tv y xuper tv: cual es el peligro real e invisible de tenerlas en tu celu o smart tv
Ciberseguridad

Instalar Magis TV y Xuper TV: cuál es el peligro real e invisible de tenerlas en tu celu o Smart TV

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Víctor Andrés Suizer frente al juez.
Nuevo detenido

Cayó el principal acusado de 52 estafas con el cuento de la venta de carpetas de casas del IPV

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares
Fraude con la salud

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital
Siniestro

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital

Imagen ilustrativa. video
Grave

Denunciaron a una agencia de viajes sanjuanina por una presunta estafa con paquetes turísticos al Caribe: pagaron miles de dólares y nunca viajaron

El zapallo con el teléfono en su interior, que fue descubierto en el ingreso al Penal de Chimbas.
Durante las visitas

Sorpresa en el Penal de Chimbas: quiso entrar con un teléfono escondido en un zapallo

Te Puede Interesar

Tras semanas de idas y vueltas, enojos de regantes y negociaciones, el esquema de reparto de agua para riego en San Juan se definió con aval dividido y con el sistema hídrico al límite.
Sistema hídrico

La pulseada por el agua de riego: cómo se definió la distribución en San Juan en un año crítico

Por Elizabeth Pérez
Ambiente desmintió a la Municipalidad de Chimbas por la habilitación de la empresa del mega incendio
Contrapunto

Ambiente desmintió a la Municipalidad de Chimbas por la habilitación de la empresa del mega incendio

Victoria para la Argentina: la Justicia de Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF que obligaba al país a pagar USD 16 mil millones
Histórico

Victoria para la Argentina: la Justicia de Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF que obligaba al país a pagar USD 16 mil millones

Amplían la denuncia contra un juez sanjuanino por un supuesto fraude
Investigación preliminar

Amplían la denuncia contra un juez sanjuanino por un supuesto fraude

Cortes de tránsito, desvíos y operativo récord: todo lo que tenés que saber del Ironman 70.3
Info útil

Cortes de tránsito, desvíos y operativo récord: todo lo que tenés que saber del Ironman 70.3