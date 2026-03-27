Trump afirma que el ayatollah Mojtaba Khamenei "podría ser gay"

El presidente estadounidense Donald Trump declaró a Fox News haber recibido un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el que se le informaba de que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, es gay.

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Cuando el presentador de Fox News, Jesse Watters, le preguntó: "¿Le dijo la CIA que el ayatollah Jr. es gay?", Trump respondió: "Bueno, sí lo dijeron, pero no sé si fueron sólo ellos. Creo que mucha gente lo dice. Lo cual le supone un mal comienzo en ese país".

Trump no indicó qué pruebas respaldaban la afirmación de la CIA. La homosexualidad es ilegal en Irán, país que considera las relaciones entre personas del mismo sexo una violación de los valores islámicos, castigada según la ley islámica, sharía.

El diario New York Post había reportado que Trump había sido informado sobre el asunto. Trump ya había cuestionado si el nuevo líder supremo de Irán seguía con vida tras los ataques estadounidenses.

El lunes de la semana pasada, el New York Post reveló que agencias de inteligencia de EE. UU. informaron al presidente Donald Trump que el nuevo Líder Supremo, Mojtaba Khamenei, sería homosexual.

El artículo citaba fuentes que describieron a un Trump "atónito" (aunque también propenso a las bromas) durante el briefing. Se reportó que el presidente reaccionó con risas y asombro visible ante el dato.

El reporte mencionaba que la inteligencia incluía detalles sobre una supuesta relación a largo plazo de Mojtaba con quien fuera su tutor durante la infancia.

¿Una campaña para socavar la autoridad del líder iraní?

El New York Post afirmó que el fallecido Ayatollah Ali Khamenei estaba al tanto de la orientación de su hijo y que siempre temió que esto lo hiciera "no apto" para liderar la República Islámica, dada la estricta ley Sharia que rige en el país

Trump añadió a Fox News que los iraníes están "aterrorizados" de salir a las calles. "Un bando tiene armas, y tienen armas muy peligrosas... y lo que hacen es disparar. La gente es valiente, pero no lo es cuando ve cómo matan a tiros a diestra y siniestra".

La noticia se difundió como aceite entre los medios conservadores norteamericanos. Sin embargo, algunos analistas sostienen que se trata de una "operación psicológica" diseñada para socavar la autoridad del nuevo líder iraní en un momento crítico de la guerra.

FUENTE: Clarín con información de Fox News y New York Post