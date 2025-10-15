miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión

Trump admitió que considera autorizar operaciones encubiertas en territorio venezolano

Con la lucha contra el narcotráfico como leitmotiv, el presidente de Estados Unidos realizó polémicas declaraciones que anticipan probables incursiones del ejército de Estados Unidos en Venezuela.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que considera atacar por tierra a cárteles de Venezuela, tras una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico.

Lee además
encuentro trump-milei: las 10 frases mas destacadas del presidente de estados unidos
Definiciones

Encuentro Trump-Milei: las 10 frases más destacadas del presidente de Estados Unidos
la reunion de milei con trump impacto en el dolar: sube el oficial y el blue en san juan se acerca a los $1.500
Mercado cambiario

La reunión de Milei con Trump impactó en el dólar: sube el oficial y el blue en San Juan se acerca a los $1.500

“Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, declaró Trump en el Despacho Oval ante una pregunta de la prensa sobre la posibilidad de realizar ataques terrestres en Venezuela.

Trump confirmó, como ya había adelantado el diario The New York Times, que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela porque, dijo, los líderes de ese país han “vaciado sus cárceles” para enviar a presos a Estados Unidos.

También acusó a Caracas de traficar droga hacia territorio estadounidense. Al ser preguntado si autorizó a la CIA a “eliminar” al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el estadounidense dijo que sería “ridículo” responder a esa cuestión.

“Creo que Venezuela está sintiendo presión, pero creo que muchos otros países también”, apuntó.

El presidente justificó los bombardeos contra varias lanchas en el Caribe al afirmar que las interdicciones de la Guardia Costera “nunca funcionaron”.

Afirmó además que cada una de esas embarcaciones traslada drogas suficientes para que mueran miles de personas de sobredosis: “Es duro pero pierdes a tres personas (supuestos narcotraficantes) y salvas a 25.000”, declaró.

Acciones encubiertas contra Nicolás Maduro

Sus declaraciones coinciden con un informe publicado por The New York Times sobre la autorización dada por Trump a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones letales en Venezuela así como en el Caribe.

Según el diario, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses, la CIA podría tomar acciones encubiertas contra Nicolás Maduro o su gobierno ya sea unilateralmente o en conjunto como parte de una operación militar más amplia.

No obstante, se desconoce si la agencia está ya planeando alguna acción o si están concebidas como un plan de contingencia.

Esta noticia se produce en un momento en que el Ejército estadounidense está “planeando una posible escalada, diseñando alternativas para que el presidente Trump las considere, incluidos ataques dentro deVenezuela”, destacó el diario neoyorquino.

EE.UU. se aribuyó varios ataques contra diversas embarcaciones -que Washington asegura transportaban drogas- en costas internacionales cerca de Venezuela. Estos operativos, según la versión oficial, causaron la muerte a unas 30 personas.

El país norteamericano tiene en este momento 10.000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.

The New York Times recordó que la CIA tiene “desde hace mucho tiempo autoridad para trabajar con los Gobiernos de América Latina en temas de seguridad e intercambio de inteligencia”, que la llevaron a colaborar con México en acciones contra los carteles de las drogas. Estas acciones incluyen operaciones letales directas.

El pasado agosto, EE.UU. ofreció 50 millones de dólares por información que condujera al arresto y condena de Maduro por cargos de tráfico de drogas.

En 2020, Washington lo había acusado, durante la primera presidencia de Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo. En enero de 2025, el actual gobierno aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares, que luego duplicó a 50.

(Con información de AFP y EFE)

Seguí leyendo

Uruguay, a punto de despenalizar la eutanasia

Qué ciudad prohibe usar el celular más de dos horas por día

La soledad y el aislamiento social aumentan el riesgo de muerte en personas con cáncer

Detectan dos enormes círculos de radio en el espacio que podrían revelar secretos del universo temprano

Llegó a la Argentina la droga más efectiva contra la obesidad: venta bajo receta y aval científico desde los 12 años

No apto para nostálgicos: MTV dice adiós a su contenido musical tras 44 años

Hamas entregó cuatro cádaveres más a Israel

Asesinaron a su mejor amiga a puñaladas y lo filmaron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detectan dos enormes circulos de radio en el espacio que podrian revelar secretos del universo temprano
Descubrimiento

Detectan dos enormes círculos de radio en el espacio que podrían revelar secretos del universo temprano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.
Sismo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Te Puede Interesar

El Mall Vivo Coquimbo quiere repetir el boom de compras del año pasado de los turistas sanjuaninos y ya ha delineado jugosas rebajas y acciones.
Enviada especial

Compras en Chile: con la "valija llena" y varias promos, los shoppings de Coquimbo esperan tentar a los sanjuaninos este verano

Por Elizabeth Pérez
Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan: ráfagas de hasta 80 km/h para este jueves

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas
Especulaciones

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires
Legislativas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires