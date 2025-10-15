Trump admitió que considera autorizar operaciones encubiertas en territorio venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que considera atacar por tierra a cárteles de Venezuela, tras una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico.

“Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, declaró Trump en el Despacho Oval ante una pregunta de la prensa sobre la posibilidad de realizar ataques terrestres en Venezuela.

Trump confirmó, como ya había adelantado el diario The New York Times, que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela porque, dijo, los líderes de ese país han “vaciado sus cárceles” para enviar a presos a Estados Unidos.

También acusó a Caracas de traficar droga hacia territorio estadounidense. Al ser preguntado si autorizó a la CIA a “eliminar” al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el estadounidense dijo que sería “ridículo” responder a esa cuestión.

“Creo que Venezuela está sintiendo presión, pero creo que muchos otros países también”, apuntó.

El presidente justificó los bombardeos contra varias lanchas en el Caribe al afirmar que las interdicciones de la Guardia Costera “nunca funcionaron”.

Afirmó además que cada una de esas embarcaciones traslada drogas suficientes para que mueran miles de personas de sobredosis: “Es duro pero pierdes a tres personas (supuestos narcotraficantes) y salvas a 25.000”, declaró.

Acciones encubiertas contra Nicolás Maduro

Sus declaraciones coinciden con un informe publicado por The New York Times sobre la autorización dada por Trump a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones letales en Venezuela así como en el Caribe.

Según el diario, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses, la CIA podría tomar acciones encubiertas contra Nicolás Maduro o su gobierno ya sea unilateralmente o en conjunto como parte de una operación militar más amplia.

No obstante, se desconoce si la agencia está ya planeando alguna acción o si están concebidas como un plan de contingencia.

Esta noticia se produce en un momento en que el Ejército estadounidense está “planeando una posible escalada, diseñando alternativas para que el presidente Trump las considere, incluidos ataques dentro deVenezuela”, destacó el diario neoyorquino.

EE.UU. se aribuyó varios ataques contra diversas embarcaciones -que Washington asegura transportaban drogas- en costas internacionales cerca de Venezuela. Estos operativos, según la versión oficial, causaron la muerte a unas 30 personas.

El país norteamericano tiene en este momento 10.000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.

The New York Times recordó que la CIA tiene “desde hace mucho tiempo autoridad para trabajar con los Gobiernos de América Latina en temas de seguridad e intercambio de inteligencia”, que la llevaron a colaborar con México en acciones contra los carteles de las drogas. Estas acciones incluyen operaciones letales directas.

El pasado agosto, EE.UU. ofreció 50 millones de dólares por información que condujera al arresto y condena de Maduro por cargos de tráfico de drogas.

En 2020, Washington lo había acusado, durante la primera presidencia de Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo. En enero de 2025, el actual gobierno aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares, que luego duplicó a 50.

(Con información de AFP y EFE)