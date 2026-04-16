Starmer y Macron presidirán reunión virtual de líderes mundiales sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, organizarán este viernes una reunión virtual de líderes mundiales para discutir los esfuerzos para reabrir el estrecho de Ormuz.

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Se espera que líderes de 40 países analicen el apoyo al frágil alto el fuego con Irán, así como la reapertura y la seguridad de las rutas marítimas a través del estrecho, reportó la cadena CNN.

Un comunicado de la oficina del primer ministro británico señaló que los líderes mundiales establecerán una misión internacional para reabrir el estrecho. Según el comunicado, esta misión estrictamente defensiva desplegaría un esfuerzo militar conjunto tan pronto como las condiciones lo permitan.

La cumbre también abordará el apoyo al trabajo de la Organización Marítima Internacional para garantizar la seguridad de los buques y de las personas a bordo.

Se espera que Starmer llegue a París el viernes por la mañana para copresidir la cumbre junto a Macron.

El líder británico también subrayará la necesidad de garantizar la confianza en el transporte marítimo comercial y de apoyar las operaciones de desminado.

El canciller alemán, Friedrich Merz, también viajará a París para participar, según un funcionario del Gobierno alemán.

El funcionario alemán señaló que Alemania está dispuesta a hacer una “contribución” para garantizar el paso seguro por el estrecho, siempre que exista una base legal clara para hacerlo. Esa contribución podría incluir buques de desminado o vigilancia marítima, una especialidad de las Fuerzas Armadas alemanas, añadió.