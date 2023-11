¿Qué tan buena es la gelatina?: mitos y verdades sobre sus propiedades

Esta vez nos enfocaremos en gelatina, cuáles son sus usos, su nivel de seguridad y eficacia, efectos secundarios, así como su reacción al interactuar con medicamentos, alimentos y otras plantas curativas o suplementos, de acuerdo con Medline Plus, una página de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

¿Cuáles son los beneficios de la gelatina?

La gelatina es una proteína hecha de colágeno animal, generalmente de vacas y cerdos. Se usa comúnmente para hacer cápsulas, cosméticos, ungüentos y alimentos. El colágeno es uno de los materiales que forman el cartílago, el hueso y la piel. Tomar gelatina podría aumentar la producción de colágeno en el cuerpo. Las personas usan la gelatina para el envejecimiento de la piel, la osteoartritis, la osteoporosis, las uñas quebradizas, la obesidad, la diarrea y muchas otras condiciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde estos usos. No confunda la gelatina con colágeno tipo I (nativo), colágeno tipo II (nativo) o péptidos de colágeno. Estos no son lo mismo.

Natural Medicines Comprehensive Database (La Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales) clasifica la eficacia, basada en evidencia científica, de acuerdo a la siguiente escala: Eficaz, Probablemente Eficaz, Posiblemente Eficaz, Posiblemente Ineficaz, Probablemente Ineficaz, Ineficaz, e Insuficiente Evidencia para Hacer una Determinación. La clasificación de la eficacia para este producto es la siguiente:

Posiblemente ineficaz para...

Diarrea . Tomar gelatina por vía oral no beneficia a los bebés y niños pequeños con diarrea.

Hay interés en usar la gelatina para otros propósitos, pero no hay suficiente información confiable para decir si podría ser útil.

Contraindicaciones y efectos secundarios

Cuando se toma por vía oral: se consume comúnmente en los alimentos. Es posiblemente seguro cuando se usa en grandes cantidades como medicamento, a corto plazo. Pero tomar dosis altas de 15 gramos al día podría aumentar el riesgo de efectos secundarios, como dolor de garganta, encías hinchadas y llagas en la boca. La gelatina proviene de animales. Esto ha llevado a cierta preocupación por la contaminación de los animales enfermos. Pero no ha habido informes de personas que se enfermen después de usar productos de gelatina hechos de animales.

Advertencias y precauciones especiales

Embarazo: la gelatina se consume comúnmente en los alimentos. Posiblemente sea seguro usar colla corii asini, un tipo específico de gelatina hecha de piel de burro, en grandes cantidades como medicamento. No hay suficiente información confiable para saber si otros tipos de gelatina son seguros para usar como medicamento durante el embarazo. Manténgase en el lado seguro y apéguese a las cantidades de alimentos.

Lactancia: se consume comúnmente en los alimentos. No hay suficiente información confiable para saber si la gelatina es segura para usar en grandes cantidades como medicamento durante la lactancia. Manténgase en el lado seguro y apéguese a las cantidades de alimentos.

Niños : un tipo específico de gelatina, llamada tanato de gelatina, posiblemente sea segura cuando se toma por vía oral como medicamento hasta por 5 días. En niños menores de 3 años o que pesan menos de 15 kg (33 lbs), parece ser seguro tomar 250 mg de tanato de gelatina cuatro veces al día hasta por 5 días. En niños mayores de 3 años o que pesen más de 15 kg, parece seguro tomar 500 mg de tanato de gelatina cuatro veces al día durante un máximo de 5 días.

FUENTE: Infobae