Qué significa 'nashe', la expresión viral de Tik Tok

Esta expresión la “inventó” Cosu, un streamer argentino, quien durante sus transmisiones comenzó a decir “nashe”. Sus seguidores pronto lo adoptaron en su vocabulario y lo comenzaron a escribir en cualquier lugar, haciéndolo viral.

Debido a que hay muchos que no siguen al influencer nacido en Argentina, comenzaron a preguntarse qué significa “nashe”, lo desencadenó una serie de videos explicativos de TikTok, mismos que han alcanzado 14 millones de reproducciones.

De acuerdo con Cosu, “nashe” significa que algo muy bueno o impresionante está pasando. Algunos han comenzado a usar esa palabra junto a la imagen de una hamburguesa, lo que querría decir que el personaje está diciendo que es muy buena esa comida.

Por otro lado, algunas de las explicaciones de TikTok refieren que esta expresión está relacionada a una canción. Pues sería el coro de “And To Those I Love, Thanks For Sticking Around”, de $uicideBoy$, con la que han hecho un mashup para decir: “nashe nashe naaao one last pic an i’ll be gone, make it count put the flash on”.

