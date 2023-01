Miss Croacia aseguró que varios jugadores le escribieron durante el Mundial

La mujer que enamoró al mundo con sus looks en la tribuna y que sumó 4 millones de seguidores en Instagram contó que entre esos nuevos followers había futbolistas que no dudaron en enviarle mensajes. En diálogo con el portal Barstool Sports, sostuvo que durante el torneo se contactaron con ella incluso antes de enfrentar a su selección.

ivana koll.jpg

"Algunos jugadores enviaron mensajes sobre ‘cómo estás, bla, bla, bla’. Algunos de los jugadores pedían perdón por lo de mañana antes del partido... ¡Yo no respondía hasta que perdían!", detalló la joven que se negó a dar nombres puntuales aunque dio a entender a qué equipos nacionales pertenecían.

A juzgar por sus dichos, se pudo deducir que fueron jugadores de selecciones que luego cayeron ante Croacia, como Canadá, Japón o Brasil, estos últimos eliminados en instancias de penales. A su vez, había explicado que su plan en el Mundial era solamente apoyar a su equipo y por eso no siguió ninguno de esos chats: “Solo me divierto con todo el mundo. Supongo que a la gente le gusto porque soy guapa. No me interesa conocer a nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo”.