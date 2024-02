"Mirá en TikTok cómo me quedo sin trabajo": la nueva tendencia de la plataforma china

Compañías inmensas como Google han despedido a centenares de empleados los últimos meses, lo que tuvo un impacto directo en TikTok, donde las personas decidieron registrar todo su dolor al momento de quedarse sin trabajo.

Las grabaciones muestran a hombres y mujeres llorando desconsoladamente mientras hablan con representantes de recursos humanos que suelen mostrarse fríos y completamente mecánicos a la hora de dar la mala noticia, como si recitaran un guion previamente aprendido.

Los videos etiquetados como “Mirá en TikTok cómo pierdo mi empleo” se volvieron virales porque generan empatía en todo el mundo ante una crisis laboral de la que nadie está a salvo.

Joni Bonnemort, de 38 años, residente de Salt Lake City, se grabó a sí misma llorando cuando una compañía de reparación de crédito la despidió; la joven no pensaba compartir el video, pero se indignó al enterarse que sus ex jefes pagaron grandes bonos al resto del personal luego de recortar una buena parte de su plantilla.

El video obtuvo más de 1.4 millones de visualizaciones en muy pocos días.

Video en TikTok de Joni Bonnemort mostrando cómo la despiden:

Done and done. That was fun. Unemployment here I come. For now. #laidoff #laidofftiktok #corporatetiktok #corporatelayoffs #corporateamerica #capitalism #jobloss #recession2023