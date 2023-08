México: secuestraron a 5 amigos, los torturaron y obligaron a matarse entre ellos

Los chicos habían quedado en encontrarse con otro amigo, que fue quien dio la voz de alerta al no encontrarlos.

Un auto calcinado con restos humanos y videos escalofriantes

El martes, luego de horas desesperadas de búsqueda por parte de sus familiares, apareció calcinado uno de los vehículos en los que los amigos se desplazaban con restos humanos adentro. El fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz precisó que aún no se puede confirmar a cuantos cuerpos corresponden los restos y si pertenecen a los jóvenes.

También circularon los videos en los que se ve a los chicos atados y golpeados, y obligan a uno a pegarle en la cabeza con una piedra a otra de las víctimas hasta matarlo y luego lo fuerzan a decapitarlo con un cuchillo. En la grabación se ve a tres cuerpos amarrados y tirados en el piso, al parecer ya sin vida.

image.png Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante, los cinco amigos desaparecidos en México, aparecieron con las manos atadas en una foto. (Foto: gentileza El Universal).

Tras consultar con los padres de las víctimas, la fiscal especial en desaparición de personas, Blanca Trujillo, informó que hay “altas posibilidades” de que las personas que se veían en los videos sean sus hijos.

Según indicó el diario El Universal, las autoridades allanaron una finca en las que encontraron supuestos rastros de los chicos, además de un arma larga, cartuchos, dosis de diferentes drogas, una moto, celulares y patentes de autos robadas.

MZ, la marca en un video que apunta a la pista narco

La violenta grabación lleva la leyenda MZ y según la periodista Rubí Bobadilla de El Informador, las letras se refieren a una célula del Cártel de Sinaloa perteneciente al capo narco Ismael “el Mayo” Zambada, un histórico socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán (que está detenido en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos).

El Cártel de Sinaloa está inmerso en una lucha territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el secuestro y presunto asesinato de los jóvenes habría sido ordenado por Mayo Zambada para mandar un mensaje al cártel rival.

image.png Las autoridades habrían encontrado rastros de los chicos en un domicilio. (Foto: gentileza El Universal).

Sería una respuesta a un crimen similar atribuido al cártel Nueva Generación ocurrido en febrero de 2022 en Zacatecas: el secuestro y asesinato de cinco jóvenes que habían salido a divertirse. Sus cuerpos fueron abandonados sobre una ruta. “En ese entonces se conoció un video en el cual presuntos integrantes de la ‘Operativa MZ’ culparon al CJNG de dicho crimen. Según las imágenes compartidas, en esta ocasión habría sido a la inversa”, dijo la periodista.

Según el periodista especializado en temas de seguridad Lauro Rodríguez, en los últimos meses crecieron los casos de desaparición forzada grupal en el estado de Jalisco. “Podemos decir que Lagos de Moreno es el epicentro de las desapariciones. Tienen más desapariciones que ciudades que tienen el doble de población”, añadió al explicar que el estado acumula 14.000 casos de desaparición, 500 de los cuales se han dado en esa ciudad.

Familiares marcharon por la aparición de los jóvenes

Este martes cientos de personas marcharon en Lagos de Moreno para pedir por la aparición de los jóvenes.

“El dolor es muy grande y ya no podemos más, pasan los días, las horas y no tenemos algo concreto, no nos confirman nada, solamente pedimos ya tenerlos aquí”, dijo una de las hermanas de Jaime Miranda, que lo recordó como “alguien alegre, que le gustaba bailar y hacerlos reír” y que tuvo que dejar la escuela debido a la situación económica de su familia para ponerse a trabajar como albañil.

image.png Decenas de personas marcharon para pedir la aparición con vida de los cinco amigos. (Foto: gentileza El Heraldo).

Armando Olemda, padre de Roberto Olemda, agradeció el acompañamiento de la gente y pidió por la aparición de los chicos. “Sucedió lo que ustedes ya saben, luego lo de las fotos y el video, yo no he visto nada y no quiero ver nada, no necesito ver nada, yo necesito verlo a él, así como los estoy viendo a ustedes, si eso no ocurre, pues lo espero”, dijo.

Fuente: TN