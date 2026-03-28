Los hutíes bombardean Israel y la guerra en Medio Oriente entra en una fase crítica

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados estratégicos del régimen de Irán, irrumpieron formalmente en la guerra de Medio Oriente este sábado tras ejecutar un ataque directo con misiles balísticos contra el territorio de Israel.

El portavoz de la organización insurgente, Yahya Saree, afirmó de manera categórica que el movimiento lanzó su "primera operación" contra objetivos militares sensibles, cumpliendo así con la advertencia formulada apenas veinticuatro horas antes sobre su incorporación definitiva al conflicto armado.

Por su parte, las fuerzas de defensa israelíes confirmaron la detección de un misil procedente de territorio yemení, lo que marca un punto de inflexión en la escalada regional a un mes del inicio de las hostilidades.

El grupo, conocido formalmente como Ansar Allah (Partidarios de Dios), controla amplias regiones de Yemen y se integra en el llamado "eje de la resistencia" junto a Hezbolá, Hamás y diversas milicias iraquíes proiraníes, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El movimiento hutí surgió originalmente en la década de 1990 bajo el liderazgo de Hussein al-Houthi, quien fundó la "Juventud Creyente" para representar a los zaidíes -una rama del islam chiíta- frente a la marginación del régimen sunita y la influencia de Arabia Saudita. __IP__

Esta nueva intervención militar evoca los antecedentes del periodo 2023-2025, cuando los insurgentes perturbaron gravemente el tráfico en el mar Rojo, una ruta marítima estratégica que en la actualidad resulta vital para que Arabia Saudita exporte su petróleo evitando el bloqueado estrecho de Ormuz.