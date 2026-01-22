jueves 22 de enero 2026

Política y poder de imagen

Los anteojos de Macron que dieron la vuelta al mundo: cuánto cuestan y el boom millonario que generaron

El presidente francés apareció en Davos con gafas de sol por una razón médica, pero el gesto se volvió viral, desató memes globales y disparó las acciones de la empresa que las fabrica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Emmanuel Macron logró algo poco habitual en el Foro Económico Mundial de Davos: que un accesorio se robara el protagonismo del discurso político. El presidente de Francia habló ante líderes globales con anteojos de sol de aviador, de cristales espejados azulados, mientras endurecía su mensaje contra Donald Trump y defendía una Europa basada en el respeto al Estado de derecho.

La imagen fue potente, llamativa y rápidamente viral. Sin embargo, el motivo detrás de la elección no fue estético, sino médico. Días antes, Macron había explicado que sufría una hemorragia subconjuntival, una rotura de un pequeño vaso sanguíneo en el ojo que le provocó una mancha visible y lo obligó a protegerse de la luz.

Pese a la aclaración oficial del médico jefe de la presidencia, la escena no pasó desapercibida. Incluso Trump ironizó en público: “Te vi con esas lindas gafas de sol. ¿Qué demonios pasó? Se veía muy duro”.

Lejos de esquivar el impacto, Macron jugó con la imagen. En su primera aparición con los anteojos, apeló al humor y a la cultura pop: “Pueden verlo como una referencia no intencionada a Eye of the Tiger”, dijo, en alusión a la canción de Rocky III. “Es una señal de determinación”, remató.

image

Un símbolo que habló por sí solo

En Davos, el gesto cobró aún más fuerza cuando el mandatario francés defendió la soberanía europea y calificó de “amenazas inaceptables” los advertidos aranceles de Trump. El mensaje político fue firme, pero los anteojos terminaron llevándose todas las miradas.

Medios internacionales y redes sociales se inundaron de memes. The Telegraph se preguntó si “las gafas de sol de Macron podían salvar a Occidente”, mientras que Le Parisien ironizó con comparaciones que iban de Top Gun a Terminator o Miami Vice. Algunos recordaron incluso el parche ocular que había usado en 2023 el entonces canciller alemán Olaf Scholz.

Para Philippe Moreau-Chevrolet, profesor de Comunicación Política en Sciences Po, la imagen funcionó como un mensaje visual involuntario pero eficaz. “Le dio a Macron una dimensión hollywoodense, cool y viril, que dialogó directamente con Trump”, explicó.

Paradójicamente, fue el propio presidente estadounidense quien amplificó el fenómeno con sus bromas. “Trump quedó superado en el terreno de la cultura pop. Fue una apuesta arriesgada, pero muy exitosa”, analizó el especialista.

image

El impacto en el mercado

El fenómeno no quedó en lo simbólico. Los anteojos pertenecen a la marca francesa de alta gama Henry Jullien, actualmente en manos del grupo italiano iVision Tech. El modelo exacto es el Pacific S 01, con un precio de 659 euros (alrededor de 770 dólares).

Tras la aparición de Macron, la página web de la firma colapsó por el aluvión de visitas, lo que obligó a la empresa a habilitar una plataforma de compra temporal. En paralelo, las acciones de iVision Tech subieron cerca de un 28%, sumando unos 3,5 millones de euros a su capitalización bursátil.

“Fue un efecto sorpresa”, reconoció el CEO de la compañía, Stefano Fulchir, quien confirmó que el modelo había sido enviado a Macron en 2024.

Así, lo que comenzó como una recomendación médica terminó convirtiéndose en una jugada de alto impacto político, cultural y económico. Un ejemplo más de cómo, en tiempos de hiperexposición, una imagen puede valer tanto como un discurso.

