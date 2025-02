Las nuevas estafas en WhatsApp ahora se hacen por videollamadas: cómo protegerse

El siguiente paso del engaño es el uso de la función compartir pantalla de WhatsApp: los estafadores piden al cibernauta que comparta su pantalla bajo el pretexto de resolver un problema de seguridad. Al hacerlo, tienen acceso directo a toda la información que esté visible en la pantalla de la víctima, incluidos los datos bancarios o cualquier otra información sensible.

A diferencia de las estafas tradicionales, este tipo de fraude no deja rastros evidentes, lo que lo hace realmente muy peligroso. Todo el ataque ocurre dentro de la plataforma de WhatsApp, aprovechando una función legítima de la aplicación, como es el compartir pantalla.

Recomendaciones de seguridad para proteger los datos en WhatsApp

· Desconfiar de los mensajes urgentes: ningún banco legítimo se pondrá en contacto con un cliente por WhatsApp para gestionar asuntos sensibles.

· No compartir la pantalla: ninguna entidad bancaria le pedirá a un cliente que comparta su pantalla durante una videollamada. Si alguien lo solicita, es una señal de que se trata de una estafa.

· No hacer click en enlaces desconocidos: aunque esta estafa en particular no depende de enlaces, siempre es mejor evitar hacer click en cualquier enlace desconocido o sospechoso.

· Tomarse todo el tiempo necesario: ante cualquier mensaje o solicitud urgente, lo mejor es detenerse, respirar y pensar claramente la situación. La mayoría de las estafas se basan en la urgencia y en la presión emocional.