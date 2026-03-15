Alerta usuarios: la opción que debes desactivar ahora mismo en WhatsApp para proteger tus chats de hackers

La seguridad digital se ha convertido en una prioridad ineludible en la vida cotidiana, especialmente en aplicaciones como WhatsApp, donde se concentran buena parte de los datos personales, laborales y financieros de los usuarios.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La descarga automática de archivos, activada por defecto, representa una puerta de entrada para malware y estafas
La seguridad digital se ha convertido en una prioridad ineludible en la vida cotidiana, especialmente en aplicaciones como WhatsApp, donde se concentran buena parte de los datos personales, laborales y financieros de los usuarios.
La popularidad de la plataforma la ubica en la mira de ciberdelincuentes que, cada vez con más frecuencia, buscan vulnerar las cuentas y robar información sensible a través de diversas técnicas de fraude.
Lo preocupante es que, en muchos casos, los ataques no requieren vulnerar sistemas complejos ni explotar fallos desconocidos. Por el contrario, los hackers suelen aprovechar funciones activadas por defecto, que la mayoría utiliza sin advertir los riesgos. Una configuración en particular representa una puerta de entrada directa para archivos maliciosos y fraudes digitales en WhatsApp.
Entre las opciones más utilizadas y al mismo tiempo más peligrosas se encuentra la descarga automática de archivos. Esta función, que viene activada por defecto, permite que cualquier imagen, video, audio o documento recibido en un chat se guarde directamente en el teléfono, sin intervención ni autorización previa del usuario.
Aunque la intención original era ofrecer comodidad y rapidez, en el contexto actual esta característica se ha convertido en una vulnerabilidad crítica. Basta con que un atacante envíe un archivo malicioso para que, al descargarse de forma automática, el dispositivo quede expuesto a robo de contraseñas, instalación de malware o incluso la toma de control de la cuenta de WhatsApp.
Modificar este ajuste es una de las primeras recomendaciones de los expertos en ciberseguridad y puede hacerse en pocos pasos, tanto en Android como en iOS:
En iPhone (iOS):
En Android:
Este cambio reduce de manera significativa el riesgo de que archivos peligrosos se descarguen y ejecuten sin conocimiento, reforzando la seguridad y privacidad de toda la aplicación.
La descarga automática no es el único factor de riesgo. Los especiaas recomiendan adoptar una serie de buenas prácticas para disminuir la vulnerabilidad ante fraudes y ataques digitales:
A medida que los fraudes y delitos informáticos se sofisticaron, la responsabilidad de cada usuario en la protección de sus datos es mayor. Cambiar la configuración predeterminada, limitar la descarga automática y mantener una actitud proactiva frente a mensajes o archivos sospechosos puede marcar la diferencia entre navegar con tranquilidad o ser víctima de un ciberataque.
WhatsApp es una herramienta fundamental para la vida personal y profesional, pero requiere atención constante a la seguridad. Adaptar la configuración a las mejores prácticas de ciberseguridad es la forma más eficaz de proteger tus chats, tus datos y tu privacidad frente a un entorno digital cada vez más desafiante.
FUENTE: Infobae