Las explosivas críticas de Franco Armani a sus compañeros

Comenzaron los octavos de final de la Copa Libertadores. La llave entre River y Vélez promete ser de las más picantes. En el partido de ida, el Fortín dominó al conjunto millonario. Tuvo más de una posibilidad para estirar la ventaja, pero el gran arquero de River, Franco Armani , cerró el arco y anuló las posibilidades del rival. Vélez fue más que River en los 90 minutos y llega con confianza al partido de vuelta. Las cosas no salieron como lo habían planeado y Franco Armani y Gallardo terminaron furiosos.

No es común escuchar fuertes declaraciones después de los partidos. Generalmente, los jugadores se encuentran pasados de revoluciones e intentan ser medidos en sus palabras. No fue el caso del arquero y tampoco del técnico Millonarios. "Hay que cambiar, nos ganaron todas las pelotas divididas y en lo físico. Tenemos que estar fuerte en las divididas. Vélez es un rival complicado que no nos dejó jugar en ningún sector del campo. Es un equipo incómodo y tenemos que prepararnos en lo físico para la revancha, porque hoy nos ganaron en todas las divididas", fueron las explosivas palabras de Franco Armani. Está claro que detrás de sus declaraciones hay una crítica voraz a sus compañeros. El hecho de "mejorar desde lo físico" y "nos ganaron todas las divididas" denota la falta de actitud de los jugadores.