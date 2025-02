Los operativos de la División de Operaciones Especiales “Escuadrón Verde” de la Policía Nacional del Perú siempre copa las noticias a nivel internacional por la particularidad que presenta. Sucede que aprovechan fechas festivas para llevar a cabo los allanamientos y detenciones, pero eso no es todo, ya que los mismos son ejecutados por personajes reconocidos o de moda. En esta oportunidad, el protagonista fue el carpincho, también conocido como capibara .

Insólito operativo en Perú: un "capibara" protagonizó la detención de un narco

El operativo policial se dio en el marco del Día de los Enamorados, llevado adelante por el "Escuadrón Verde". Las imágenes rápidamente se hicieron virales por la presencia del tierno animal que es…

“Si no nos hubiéramos disfrazado de este personaje, no nos hubieran abierto la puerta y no hubiéramos podido intervenir”, explicó el coronel PNP Pedro Rojas, jefe de la unidad especializada. La estrategia resultó ser efectiva, ya que el detenido, al creer que recibía un regalo por el Día de los Enamorados, abrió la puerta sin sospechar que se trataba de un operativo policial.

Los agentes del Grupo Terna, al ingresar a la vivienda, encontraron una significativa cantidad de drogas, incluyendo pasta básica de cocaína y marihuana. Durante el registro domiciliario, fueron decomisados 1,774 envoltorios de PVC con marihuana, más de 420 gramos de la misma sustancia, así como otros artículos relacionados al negocio ilícito, como balanzas, coladores de metal y un teléfono celular.

Esta no es la primera vez que un operativo de Perú trasciende las fronteras nacionales por sus características. En diciembre pasado, un miembro del Escuadrón Verde del Grupo Terna se disfrazó de Grinch para llevar a cabo un operativo durante las fiestas navideñas en el distrito de San Bartolo, donde lograron capturar a tres hermanos involucrados en la venta de droga, entre ellos, una mujer apodada “La Reina del Sur”. El video de la intervención, compartido por la Policía Nacional del Perú (PNP), rápidamente se viralizó y se convirtió en tendencia internacional.

Otro hecho que captó la atención fue el Día de San Valentín de 2024, cuando los agentes del Grupo Terna utilizaron el disfraz de osito para realizar la captura de una mujer en el distrito de San Martín de Porres. La sospechosa, acusada de venta ilegal de drogas, fue engañada por las autoridades, quienes incluso crearon un cartel con un mensaje de amor para atraerla y caer en la trampa.

Estos operativos creativos, que emplean disfraces y estrategias inesperadas, han sido clave para el éxito del Grupo Terna, consolidando su reputación como una de las unidades más eficaces y originales en la lucha contra el crimen organizado.