Francisco confesó su "relación humana" con un líder político, y se desató un infierno en la grey

Francisco señaló, en la cadena norteamericana Univisión, que “yo quiero mucho al pueblo cubano, lo quiero mucho y tuve buenas relaciones humanas con gente cubana. Y también, lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana”.

FranciscoCastro_LOR_15052015.jpg El papa Francisco junto a Raúl Castro

Y profundizó su posición al asegurar que “Cuba es un símbolo, Cuba tiene una historia grande, yo me siento muy cercano, incluso a los obispos cubanos”.

Sobre las críticas que le llovieron desde cierto sector del clero conservador, y de algunos fieles, respondió: “Ciertos grupos de medios de comunicación muy ideologizados, que se dedican a ideologizar la postura de los otros, a veces no saben distinguir el comunismo del nazismo, lo que es el populismo, lo que es un popularismo. Así que cuando me acusan de comunismo, digo: ‘Qué trasnochado que está esto’. Esas acusaciones ya pasaron, las veo como trasnochadas, no me preocupan, nacen de pequeños grupos ideologizados”.