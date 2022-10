Espeluznante hallazgo: encontraron a una "mujer vampira"

Macabro hallazgo se dio a conocer en Polonia, expertos dicen que encontraron a una “mujer vampira”, los restos del cuerpo fueron hallados en una tumba. Lo que causó más impresión es que a la altura del cuello tenía una hoz y según las viejas creencias lo hacían para que no “regresara del mundo de los muertos”.

La supuesta “mujer vampira” fue encontrada clavada en el suelo con una hoz en el cuello –una de las formas medievales para que los “vampiros” no volvieran a la vida– y un dedo del pie cerrado con candado para que no se escapara. De esta forma, se aseguraban de que no reviviera y asustara al pueblo.

¿Quiénes descubrieron el cuerpo de la vampira?

El hallazgo del cuerpo ocurrió durante un trabajo arqueológico en el cementerio del siglo XVII de un pueblo polaco de Pien. Los investigadores también encontraron que los restos del esqueleto tenían un gorro de seda en la cabeza, lo que indica que la mujer había tenido un alto estatus social. También encontraron un diente protuberante, que podría ser un colmillo como los que se creía que tenían los vampiros que atacaban a las personas para tomar su sangre.

Dariusz Poliski, el líder del equipo y profesor de la Universidad Nicolás Copérnico en la cercana ciudad polaca de Torun, dijo que la forma del entierro de la mujer “era inusual”.

“Las formas de protegerse contra el regreso de los muertos incluyen cortar la cabeza o las piernas, colocar al difunto boca abajo para morder el suelo, quemarlo y aplastarlo con una piedra. La hoz no se colocó plana sino que sobre el cuello de tal manera que si el difunto hubiera tratado de levantarse, lo más probable es que la cabeza hubiera sido cortada o herida”, agregó el especialista.

También explicó que el dedo gordo con candado en el pie izquierdo del esqueleto probablemente simbolizaba “el cierre de una etapa y la imposibilidad de regresar”. Otras veces, a los cadáveres les cortaban la cabeza y las piernas.

Fuente: Crónica