Escándalo en Brasil: procesaron a la abogada argentina por gestos racistas en un bar de Río

La Policía Civil de Río de Janeiro formalizó la imputación contra la abogada argentina Agostina Páez , acusada de cometer injuria racial durante un episodio ocurrido en un bar del barrio de Ipanema. La investigación fue concluida esta semana y el caso ya fue elevado al Ministerio Público para su evaluación judicial.

Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría 11ª, con jurisdicción en la zona sur de la ciudad. Desde la fuerza destacaron que el hecho no quedará impune y remarcaron que las expresiones discriminatorias constituyen un delito penado por la legislación brasileña. En el mismo expediente también fue imputada otra mujer de nacionalidad argentina, amiga de Páez, acusada de falso testimonio.

En paralelo al avance de la causa, la Justicia dispuso la colocación de una tobillera electrónica a la acusada, medida que se concretó el miércoles 21 de enero en el Centro de Monitoreo de Río de Janeiro. Páez se presentó de manera voluntaria para cumplir con la disposición judicial, que había sido ordenada con un plazo de ejecución de cinco días. La mujer permanece retenida en Brasil desde el pasado 14 de enero.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió durante una salida nocturna con amigas. De acuerdo a la investigación, tras una discusión al momento de abonar la cuenta, la abogada habría realizado gestos y expresiones ofensivas hacia trabajadores del local, simulando a un mono. La secuencia fue registrada en video por testigos y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando un fuerte repudio público.

Tras la difusión de las imágenes, la turista presentó una denuncia ante las autoridades brasileñas al asegurar que comenzó a recibir amenazas que pondrían en riesgo su integridad. Desde la Policía Civil confirmaron que esa presentación fue recepcionada y se encuentra en etapa de investigación. Además, Páez decidió abandonar el departamento donde se alojaba luego de denunciar que dos hombres ingresaron al lugar haciéndose pasar por policías.

Por su parte, el abogado defensor de la imputada, Santiago Robles, adelantó que presentará un recurso de habeas corpus con el objetivo de que su clienta pueda regresar a la Argentina. Según expresó, la abogada se encuentra “en una situación cercana a la detención, en un contexto adverso y poco claro”, mientras aguarda definiciones de la Justicia brasileña.