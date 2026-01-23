viernes 23 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Avanza la causa

Escándalo en Brasil: procesaron a la abogada argentina por gestos racistas en un bar de Río

La Justicia brasileña dio por cerrada la investigación y envió el expediente al Ministerio Público. La abogada Agostina Páez continúa bajo control judicial y con tobillera electrónica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Habló la abogada argentina que quedó retenida en Brasil luego de realizar repudiables gestos.

Habló la abogada argentina que quedó retenida en Brasil luego de realizar repudiables gestos.

La Policía Civil de Río de Janeiro formalizó la imputación contra la abogada argentina Agostina Páez, acusada de cometer injuria racial durante un episodio ocurrido en un bar del barrio de Ipanema. La investigación fue concluida esta semana y el caso ya fue elevado al Ministerio Público para su evaluación judicial.

Lee además
los anteojos de macron que dieron la vuelta al mundo: cuanto cuestan y el boom millonario que generaron
Política y poder de imagen

Los anteojos de Macron que dieron la vuelta al mundo: cuánto cuestan y el boom millonario que generaron
una empanada argentina fue elegida como la mejor del mundo: cual es el secreto que la distingue
Ranking

Una empanada argentina fue elegida como la mejor del mundo: cuál es el secreto que la distingue

Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría 11ª, con jurisdicción en la zona sur de la ciudad. Desde la fuerza destacaron que el hecho no quedará impune y remarcaron que las expresiones discriminatorias constituyen un delito penado por la legislación brasileña. En el mismo expediente también fue imputada otra mujer de nacionalidad argentina, amiga de Páez, acusada de falso testimonio.

image

En paralelo al avance de la causa, la Justicia dispuso la colocación de una tobillera electrónica a la acusada, medida que se concretó el miércoles 21 de enero en el Centro de Monitoreo de Río de Janeiro. Páez se presentó de manera voluntaria para cumplir con la disposición judicial, que había sido ordenada con un plazo de ejecución de cinco días. La mujer permanece retenida en Brasil desde el pasado 14 de enero.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió durante una salida nocturna con amigas. De acuerdo a la investigación, tras una discusión al momento de abonar la cuenta, la abogada habría realizado gestos y expresiones ofensivas hacia trabajadores del local, simulando a un mono. La secuencia fue registrada en video por testigos y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando un fuerte repudio público.

Tras la difusión de las imágenes, la turista presentó una denuncia ante las autoridades brasileñas al asegurar que comenzó a recibir amenazas que pondrían en riesgo su integridad. Desde la Policía Civil confirmaron que esa presentación fue recepcionada y se encuentra en etapa de investigación. Además, Páez decidió abandonar el departamento donde se alojaba luego de denunciar que dos hombres ingresaron al lugar haciéndose pasar por policías.

Por su parte, el abogado defensor de la imputada, Santiago Robles, adelantó que presentará un recurso de habeas corpus con el objetivo de que su clienta pueda regresar a la Argentina. Según expresó, la abogada se encuentra “en una situación cercana a la detención, en un contexto adverso y poco claro”, mientras aguarda definiciones de la Justicia brasileña.

Temas
Seguí leyendo

Compañeros de un futbolista sanjuanino fueron denunciados por abuso sexual: el caso sacude a Alianza Lima

El pedido por las Islas Malvinas que hizo el embajador en Francia y la nota adhesiva que evitó un incidente diplomático

Javier Milei volvió a apoyar a Trump por su intervención en Venezuela: "Está haciendo un trabajo excelente"

Trump lanza en Davos la "Junta de la Paz" con líderes mundiales: "Las cosas realmente se están calmando"

Alerta en las playas de Florianópolis por un aumento de casos de diarrea

Donald Trump anunció un acuerdo preliminar con la OTAN sobre Groenlandia y el Ártico y suspendió aranceles a Europa

Trump, tajante en Davos: "Ningún país está en condiciones de proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos"

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo con el Mercosur y lo envió al Tribunal de Justicia de la UE

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Anuncian tormentas para San Juan durante la tarde y la noche de este viernes y durante el fin de semana.
Pronóstico

Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Un niño herido, una de las fotos más impactantes expuesta en los medios.
Archivo

La tragedia de El Tambolar, en los medios: los titulares y las fotos del accidente vial con más fallecidos en San Juan

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa
Repercusiones

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa

Te Puede Interesar

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital
Siniestro vial

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: archivo Diario de Cuyo video
A 40 años del fatal accidente

Así fue el titánico rescate en El Tambolar y el importante grupo que se creó en San Juan tras la tragedia

Imagen ilustrativa
Decisión judicial

Mandan al penal a un sanjuanino con sífilis y hepatitis que es acusado de violar a una mujer con retraso

Recuperaron materiales robados y otros elementos en un allanamiento en Chimbas
Procedimiento policial

Recuperaron materiales robados y otros elementos en un allanamiento en Chimbas

Rescataron a una familia varada en el Paso de Agua Negra
Este viernes

Rescataron a una familia varada en el Paso de Agua Negra