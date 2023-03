¿Es posible tener alertas de sismos en el celular segundos antes de que ocurran?

La herramienta no necesita conexión a internet y debe ser activada por el usuario, sin necesidad de instalar una plataforma adicional, con la opción de recibir una notificación o un sonido que advierta lo qeu posiblemente sucederá.

Aquí explicamos cómo activarla y para qué dispositivos:

Alertas en Android

Esta es una función nativa de los celulares con el sistema de Google, por lo que no se necesita una aplicación de terceros para usarlo o activarlo. La única condición es que el móvil tenga acelerómetro, un sensor que permite detectar cambios en el movimiento del dispositivo, como por ejemplo, contar los pasos. Una característica que está presente en la mayoría de los teléfonos modernos.

Para activarlo se deben seguir estos pasos:

-Abrir el menú de Ajustes o Configuración.

-Buscar la opción Seguridad y emergencia del smartphone

En caso de que el dispositivo lo permita, el usuario también puede buscar la palabra “terremoto” en el menú de configuración para acelerar el proceso.

Dentro del menú de Seguridad y emergencia del dispositivo, se puede encontrar la opción Alertas de emergencia inalámbricas, al que se debe ingresar con un clic.

Cuando el celular detecte el movimiento telúrico avisará al usuario segundos antes de que ocurra a través de una notificación y después, lanzará un nuevo mensaje con toda la información de la magnitud, epicentro y recomendaciones.

Sin embargo, esta función no está disponible en todos los países, ya que depende de Google activarlo. En Latinoamérica se encuentra activa para zonas con alta actividad sísmica como México, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Alertas en iPhone

El servicio para los dispositivos iOS tiene un enfoque más general, porque son alertas de seguridad pública, gubernamentales y de emergencia, donde están incluidos los temblores, además de lluvias o extravío de niños.

Esta función está en todos los iPhone que cuenten con una versión iOS 5 o posterior, es decir, desde el iPhone 4s en adelante.

Para activarlo hay que seguir estos pasos:

Abrir Configuración.

Seleccionar Notificaciones.

Desplazarse hacia abajo y seleccionar Sistema.

Buscar la opción Alertas de emergencia y hacer clic en ella.

Activar la opción Alertas de sismo deslizando el interruptor hacia la derecha.

Cuando el celular detecte un sismo, lanzará una alerta a través de un sonido fuerte con el objetivo de generar un impacto en el usuario, en caso de que este dormido u ocupado y no esté atento al teléfono.

Para ambos casos, iOS y Android, es importante tener en cuenta que la disponibilidad de las alertas de sismos depende de la ubicación geográfica del dispositivo y de la información proporcionada por las agencias gubernamentales de sismología en esa área. Por lo que puede que la función esté activa, pero el celular no arroje la alerta si no tiene la información necesaria o no detecta que es necesario hacerlo ante la magnitud del movimiento.

FUENTE: Infobae