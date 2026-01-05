lunes 5 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conmoción Exterior

En Venezuela ordenaron el arresto de las personas que apoyen la operación de Estados Unidos

El documento, con fecha del sábado, está firmado por el presidente Nicolás Maduro, capturado esa madrugada por militares estadounidenses y actualmente preso en Nueva York.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno de Venezuela publicó este lunes el decreto de Estado de Conmoción Exterior, que otorga amplios poderes a la presidencia y ordena a las fuerzas de seguridad la captura de “toda persona involucrada en la promoción o apoyo” de la operación de Estados Unidos contra el país sudamericano.

Lee además
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Otro más en la lista

Tras bombardear Venezuela y amenazar a Colombia, Trump habló de Cuba: "Está lista para caer"
todo un misterio: cuantas personas murieron en el operativo militar de estados unidos en venezuela
Captura de Nicolás Maduro

Todo un misterio: cuántas personas murieron en el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela

El documento, con fecha del sábado, está firmado por el presidente Nicolás Maduro, capturado esa madrugada por militares estadounidenses y actualmente preso en Nueva York.

“Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República (…) con miras a su juzgamiento”, indica el texto, refrendado por la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El decreto había sido preparado y anunciado a fines de septiembre, semanas después del inicio del despliegue naval de EE.UU. en el Caribe, pero se desconocía su contenido, que fue actualizado con los hechos del fin de semana. La medida tiene rango de ley y se prolongará por 90 días, con una posible prórroga por 90 días más.

La Constitución de Venezuela prevé que, ante los estados de excepción, un decreto le garantiza al presidente un poder político, económico y social casi total sobre el país. Es la primera vez que se invoca esta figura desde la aprobación de la Constitución vigente en 1999, que indica que puede ser decretado en caso de un conflicto que “ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones”.

Militarización de la infraestructura

El texto publicado en el Gaceta Oficial ordena “la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado”, mientras que el personal de tales servicios o empresas “quedará sometido temporalmente al régimen militar”.

Además, señala que el Ejecutivo podrá “ordenar la requisición de los bienes necesarios para la defensa nacional”, suspender el derecho a reuniones y manifestaciones públicas e incluso ”cualquier otra medida que fuera necesaria para proteger al pueblo”, aunque añade que se tomarán medidas para garantizar derechos a la vida y a la libertad personal, entre otros.

“Un decreto de estado de conmoción exterior como éste implica la restricción de garantías constitucionales”, explicó a CNN Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.

“La ley de estados de excepción le da al presidente las más amplias facultades desde el punto de vista político, económico, social”, enfatizó el abogado, aunque recordó que hay excepciones. La Carta Magna aclara que se mantienen las garantías “referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”.

El decreto exhorta a toda la población a “asumir con firme fervor patriótico” la defensa de la Nación.

En 2024, Maduro promulgó una ley que castiga a los venezolanos que “apoyen llamados a sanciones o cualquier daño extranjero”, y permite la inhabilitación política de por vida y la confiscación de bienes.

En septiembre, la entonces vicepresidenta explicó que una vez que el decreto sea activado, el Gobierno podría cerrar fronteras terrestres, marítimas y aéreas, así como “activar todo tipo de planes económicos, políticos y sociales” para “garantizar la vida nacional”.

Para Apitz, si bien el decreto puede ser revertido por la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) o por la Justicia, remarcó que en Venezuela “no hay contrapesos” para el Poder Ejecutivo.

Fuente: CNN Español

Temas
Seguí leyendo

Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela

"Happy New Year" y la camisa azul: la trastienda de Maduro tras declararse "no culpable" en Nueva York

Delcy Rodríguez llamó a EE.UU. a "trabajar en una agenda de cooperación" y no pidió la liberación de Maduro

Un especialista sanjuanino explicó el impacto internacional del caso Venezuela: "estamos asistiendo a la historia"

Incertidumbre, dolor y la expectativa de tres venezolanos en San Juan tras el operativo contra Maduro

Se filtran impactantes videos del operativo militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela

Maduro declaró ante un juez en Nueva York: "Soy inocente, soy un hombre decente"

Quién es David Wikstrom, el abogado que el tribunal de Nueva York le asignó a Nicolás Maduro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nicolas maduro es trasladado a un tribunal federal en nueva york
Minuto a minuto

Nicolás Maduro es trasladado a un tribunal federal en Nueva York

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

Este es el Tarta, el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito
Intensa búsqueda

Este es el "Tarta", el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros
Momentos de tensión

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros

Te Puede Interesar

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción
Operativo retorno

Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción

El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora
¡Preparen el pastito y el agua!

El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora

Tres autos terminaron muy dañados tras un choque en Avenida Rawson: las imágenes
En Capital

Tres autos terminaron muy dañados tras un choque en Avenida Rawson: las imágenes

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: No van a viajar
Terrible

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: "No van a viajar"