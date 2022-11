Empezó a hablar con un chico y le hizo un insólito planteo a horas de conocerse 

Viajeros Al final, Qatar no es tan caro: mirá que podés comprar con mil pesos

“Empecé a hablar con un chabón hará 4 horas, literalmente. Vine a un cumpleaños y este fue el planteo”, compartió la usuaria, a través de su cuente personal de Twitter. Allí, publicó la captura de WhatsApp, donde se puede leer el ridículo y hasta violento mensaje por parte de su interlocutor.

redes.jpg

La conversación comienza con un “hablamos cuando vuelvas, no tomes mucho”. Sin embargo, a medida que avanza su mensaje, comienza a revelar aún más la hilacha de toxicidad: “Te voy contestando cuando pueda me dijiste y eso que te dije que hablábamos cuando vuelvas o mañana… está todo bien, pero no estoy para esto”, lapidó el pibe.

Sin lugar a dudas, el mensaje dejó sin palabras a la usuaria que no se esperaba un reclamo por ir a un cumpleaños y menos de una persona con la que no mantiene vínculo en absoluto. Además, agregó que cuando ella le contó que iba a salir, él le pregunto: “¿Puedo confiar en que no te vas a ver con nadie?”.

La reacción de los usuarios

“Mi consejo: no hablen con nadie del género masculino”, sostuvo la usuaria, desilusionada por la conversación. La anécdota no tardó en volverse viral con más de 109 mil me gustas, 6 mil retweets y 2 mil comentarios a favor de la protagonista. Aunque también hubo quienes decidieron defender la “postura” del varón.

"El nivel de posesión es para terapia", sostuvo una usuaria, a lo que otro le contesta: "Ni el Barcelona de Guardiola", se animó a tanto. Así, varios usuarios aseguraron que era mejor darse cuenta la toxicidad en los primeros momentos de la relación: "acabas de esquivar la bala más peligrosa de tu vida, qué es ese planteo", apuntó una joven.

En este marco, otras usuarias aprovecharon la oportunidad para contar sus propias experiencias con los hombres y sus “red flags” de alerta: desde reclamos por los seguidores, quejas por su sarcasmo o hasta propuesta de que irse a vivir juntos para que le paguen los impuestos. “Huye que estás a tiempo”, enfatizaron.