domingo 1 de febrero 2026

Tristeza

El sentido adiós de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara: "Mamá, pensé que teníamos más tiempo"

Tras conocerse la noticia que falleció quien fuera su mamá en “Mi Pobre Angelito”, recordó el lazo especial que tuvieron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El fallecimiento de Catherine O’Hara a los 71 años provocó un inmediato y emotivo homenaje de Macaulay Culkin, su compañero de reparto en Home Alone (Mi pobre angelito). Las palabras del actor, compartidas en sus redes sociales, resumieron la profundidad del vínculo construido en pantalla y fuera de ella: “Mamá. Pensé que teníamos tiempo”, escribió Culkin en una publicación de Instagram. “Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos veremos luego”.

La trayectoria de ambos se cruzó desde los inicios profesionales de Culkin, cuando O’Hara interpretó a Kate McCallister, madre de Kevin, en las dos primeras entregas de la franquicia, marcando un hito en la industria del entretenimiento. La dinámica entre ambos se reavivó en diciembre de 2023, durante la ceremonia en la que Culkin recibió una estrella en el Hollywood Walk of Fame.

image

Durante ese acto, O’Hara reivindicó el talento de quien fue su hijo ficticio y el reto de sobrevivir al fenómeno mediático. “Macaulay — este hermoso y querido niño de diez años — fue llamado una superestrella, una máquina de hacer dinero, uno de los jóvenes más exitosos de Hollywood en todo el mundo. ¿Cómo puede alguien sobrevivir a eso?”, planteó O’Hara en su discurso, según relató la propia ceremonia.

La actriz atribuyó la resistencia de Culkin a su sentido del humor particular. “Creo que debes poseer una cualidad especial, un don que el querido John Hughes evidentemente reconoció en ti, Macaulay: tu sentido del humor. Es una señal de inteligencia en un niño y una clave para sobrevivir a cualquier edad. Y por lo que veo, has llevado ese sentido del humor dulce, aunque retorcido y totalmente reconocible, a todo lo que elegiste hacer desde Mi pobre angelito”, expresó O’Hara durante el evento.

La intérprete concluyó su intervención con un mensaje directo a Culkin. “Gracias por incluirme — a tu falsa madre, que te dejó solo en casa no una, sino dos veces — para compartir esta ocasión tan feliz”, afirmó, antes de destacar: “Estoy muy orgullosa de ti”. La imagen del actor limpiándose las lágrimas mientras se abrazaban frente a la prensa cerró uno de los capítulos más recordados de su relación pública.

