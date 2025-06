El primer ministro inglés dijo que su país debe prepararse para una guerra con Rusia

“La agresión rusa está creciendo, y sus acciones imprudentes ya están elevando el coste de vida en nuestro país”, declaró Starmer durante la presentación de la Revisión Estratégica de Defensa, un informe encargado por su Gobierno a un panel de expertos. “Espero que no lleguemos a desplegar tropas británicas en suelo europeo, pero para asegurarnos de que no sea así, debemos prepararnos. El Reino Unido no puede ignorar la amenaza que representa Rusia”.